LA QUARANTENA TI METTE A NUDO - VIDEO: SI SDRAIA SENZA VELI SUL COFANO DEI CARABINIERI DI BORGOTREBBIA (PIACENZA) E DEVONO INTERVENIRE GLI OPERATORI SANITARI CON TUTA INTEGRALE - AD ALTOPASCIO (LUCCA) DUE DONNE PRENDONO IL SOLE NUDE SUL BALCONE, LE MOGLI DEL QUARTIERE CHIAMANO LE FORZE DELL'ORDINE PER IMPEDIRE AI MARITI DI GODERSI LO SPETTACOLO

Si sdraia nuda sul cofano dei carabinieri

si sdraia nuda sull auto dei carabinieri

1. DONNA NUDA SI SDRAIA SUL COFANO DI UN’AUTO DEI CARABINIERI: PORTATA VIA IN AMBULANZA

Da www.ilfattoquotidiano.it

Una donna è uscita in strada praticamente nuda e si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri. È quanto successo nel tardo pomeriggio del 18 aprile in via Trebbia a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza: la scena è stata immortalata dai residenti che hanno assistito attoniti dalle finestre di casa. E poi l’hanno condivisa sui social. La donna, in evidente stato confusionale e forse sotto l’effetto di alcol o droghe, è stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri finché ha visto l’auto dei carabinieri e vi si è sdraiata sopra. I militari hanno chiamato il 118 e la donna, dopo aver aggredito sia i carabinieri che gli operatori sanitari accorsi, è stata portata via in ambulanza per accertamenti. La sua posizione è al vaglio.

si sdraia nuda sull auto dei carabinieri

2. NUDE AL SOLE SUL BALCONE, PARAPIGLIA NEL QUARTIERE

Massimo Stefanini per www.lanazione.it

Ragazze nude sul balcone a prendere il sole e quartiere in subbuglio, soprattutto le mogli dei condomini del palazzo di fronte le quali, indignate, hanno praticamente costretto i mariti ad avvertire i carabinieri. I militari sono intervenuti per riportare l’ordine. E’ accaduto anche questo, al tempo del Coronavirus, nel centro di Altopascio, in via Divisione Alpina Julia, una traversa della Romea.

Da casa non si può uscire, o perlomeno non per andare dove si vuole ma solo per comprovate necessità, le misure del contenimento del contagio impongono libertà limitate e il meteo non aiuta, nel senso che la primavera è scoppiata, le temperature sono gradevoli. Così succede che ai piani più elevati dell’immobile, un paio di signorine, hanno pensato di portarsi avanti con la tintarella.

prendono il sole nude 5

A un tratto devono aver pensato che non le avrebbero viste a quell’altezza, quindi tanto valeva togliersi anche il bikini, per una abbronzatura integrale. Forse non considerando che in questo periodo le persone, spesso, si trovano alle finestre. Qualcuno, trasalendo ha osservato la scena senza fare i conti però con la consorte. Si sono levate proteste e le donne dello stabile di fronte hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia, ma le nudiste erano sparite. Così è stata riportata la tranquillità, anche se non sono stati adottati provvedimenti.

prendono il sole nude 4 prendono il sole nude 3 prendono il sole nude 1

prendono il sole nude 2