24 mar 2022 18:17

QUARTA DOSE: SI O NO? - LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA DI AIFA HA RIMANDATO LA DECISIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA QUARTA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID PER GLI ANZIANI: "SONO NECESSARI ULTERIORI APPROFONDIMENTI, INTEGRANDO LE EVIDENZE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI CON I DATI DI STUDI IN CORSO IN ITALIA" - È STATO ANCHE RIBADITO CHE È ESSENZIALE IL COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE SEGUITO DALLA DOSE BOOSTER GIÀ AUTORIZZATA…