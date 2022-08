12 ago 2022 11:54

A QUATTRO ANNI DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI, PARLA IL COLONNELLO DELLA FINANZA IVAN BIXIO, A CAPO DEL TEAM CHE CONDUSSE LE INDAGINI - “FU UNA CORSA CONTRO IL TEMPO DA UNA PARTE C'ERA IL RISCHIO CHE QUALCUNO TENTASSE DI ELIMINARE EVENTUALI PROVE, COME PERALTRO IN QUALCHE CASO È SUCCESSO (UN ESEMPIO È UNA CHAT FRA GLI ALLORA NUMERI DUE E TRE DI ASPI PAOLO BERTI E MICHELE DONFERRI, IN CUI SI PARLAVA DELLA CORROSIONE DEI TIRANTI DEL VIADOTTO). DALL'ALTRA DOVEVAMO CERCARE FILMATI, ERA LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO E LE AZIENDE DELLA ZONA CHIUSE, QUELLE TELECAMERE DOPO 48-72 ORE SOVRA-REGISTRANO…”