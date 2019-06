ALLA ROMA MANCAVA SOLO “ZORRO” FONSECA – L’INFANZIA IN MOZAMBICO DURANTE LA GUERRA CIVILE, LA PASSIONE PER GUARDIOLA E PER GLI U2, LA FUGA D’AMORE CON LA SEGRETARIA DEL SUO PRESIDENTE PER CUI HA LASCIATO LA PRIMA MOGLIE: ECCO CHI E’ IL NUOVO ALLENATORE GIALLOROSSO. HA FIRMATO PER 2 ANNI CON OPZIONE PER IL TERZO. MA I TIFOSI GIA’ SCOMMETTONO SUL SUO ESONERO PRIMA DI NATALE: “IL PANETTONE GLIELO MANDIAMO IN PORTOGALLO?”