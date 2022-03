I QUATTRO MESI DI CHARLENE DI MONACO NELLA CLINICA SVIZZERA SONO COSTATI AD ALBERTO 43.000 EURO A SETTIMANA - SECONDO IL QUOTIDIANO TEDESCO "BILD" LA PRINCIPESSA HA SOGGIORNATO PRESSO LA "CLINIC DES ALPES", VICINO MONTREAUX, SUL LAGO DI GINEVRA, OSPITATA IN "UNO STORICO CASTELLO ALPINO" CON VISTA ALPI - CHARLENE INTANTO E' TORNATA A MONACO, DOVE LE PROSSIME SETTIMANE DOVRA' "RAFFORZARE LA SUA SALUTE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Clinic Les Alpes

La Bild ha svelato il nome della clinica svizzera in cui è stata curata la principessa Charlène al rientro dal Sudafrica: secondo il quotidiano tedesco si tratta della lussuosa “Clinic les Alpes”, vicino a Montreux, località turistica sul lago di Ginevra. Si tratterebbe di una delle migliori cliniche per la salute mentale e le dipendenze al mondo. Soggiornarvi costa 43.000 euro a settimana, e la principessa Charlène vi ha trascorso quattro mesi.

Le Alpis pubblicizza «programmi individuali progettati per ogni paziente, insieme a servizi di ospitalità». La clinica dispone di 27 camere e suite, che possono essere noleggiate, senza il pacchetto cure, per 800 euro a notte.

Clinic Les Alpes 2

Sul sito web, la clinica racconta di essere ospitata in uno «storico castello alpino con strutture per il trattamento moderne e all'avanguardia», tra cui «strutture per trattamenti appositamente costruite, una spa sontuosamente arredata, e uno spazio davvero eccezionale».

Il sito aggiunge che la clinica «offre tranquillità contemplativa pur godendo di una vista esaltante sulle montagne». Il sito web pubblicizza quattro principali spazi comuni; una biblioteca, un salotto, uno studio e una terrazza con «la vista delle Alpi innevate e del lago di Ginevra appena sotto».

Clinic Les Alpes 3

Dispone inoltre di un ristorante con chef interni che hanno «creato un menu unico composto da prodotti biologici e solo freschi».

La spa della clinica, invece, occupa un intero piano e dispone di suite per trattamenti, yoga e pilates, oltre a una palestra completamente attrezzata, una sauna e una "piscina a sfioro". La Bild ha scritto che uno dei 30 esperti del centro è Topes Calland, un "guru mentale" che annovera tra i suoi clienti oligarchi russi e figli di miliardari. Il 36enne laureato di Oxford addebita una quota giornaliera di 12.000 euro per aiutare i ricchi quando escono dai binari e per "riportare la pace in famiglia".

Clinic Les Alpes 4

Nel frattempo Charlène è tornata a Monaco, anche se, ha fatto sapere il Palazzo, «le prossime settimane dovrebbero consentire alla principessa Charlene di rafforzare ulteriormente la sua salute prima di riprendere gradualmente i suoi doveri e impegni ufficiali».

Charlene con Alberto e i figli sabato