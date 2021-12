QUATTRO PAZIENTI COVID SU DIECI SONO ASINTOMATICI - UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI PECHINO SU QUASI 30 MILIONI DI PERSONE HA RISCONTRATO CHE I CASI "SILENTI" DI VIRUS SONO DUE VOLTE PIU' DIFFUSI RISPETTO ALLE STIME PRECEDENTI, E RISCHIANO DI CONTAGIARE L'INTERA COMUNITA' - LE PERCENTUALI SONO PIU' ALTE PER LE DONNE INCINTE (54%), I VIAGGIATORI IN AEREI E IN CROCIERA (53%) E I RESIDENTI O IL PERSONALE DELLE CASE DI CURA (48%)...

Dagotraduzione da Study Finds

Secondo un nuovo studio quattro pazienti Covid su 10 sono portatori asintomatici del virus, responsabile di oltre 800.000 decessi negli Stati Uniti. I ricercatori cinesi affermano che uno studio globale su quasi 30 milioni di persone ha riscontrato che i casi "silenti" del virus sono due volte più diffusi rispetto alle stime precedenti.

I risultati mostrano che il 40,5% dei casi confermati della malattia sono tra persone che non mostrano alcun sintomo dell'infezione. Le percentuali sono più alte per alcuni gruppi, tra cui le donne incinte (54%), i viaggiatori aerei e in crociera (53%) e i residenti o il personale delle case di cura (48%).

«L'alta percentuale di infezioni asintomatiche evidenzia il potenziale rischio di trasmissione di infezioni asintomatiche nelle comunità», scrive l'autore corrispondente, il professor Min Liu dell'Università di Pechino, sulla rivista JAMA Network Open.

I dati mostrano che il 4,5% dei residenti o del personale delle case di cura non diagnosticati aveva il coronavirus senza mostrare sintomi. I segni tipici di infezione includono febbre, tosse, perdita del gusto o dell'olfatto, affaticamento e mancanza di respiro. I risultati si applicano anche a oltre una donna incinta su 50 e a chi viaggia in aereo o in crociera.

«Questa scoperta di un'alta percentuale di infezioni asintomatiche tra i viaggiatori aerei o in crociera suggerisce che lo screening e la quarantena all'arrivo in aeroporto sono importanti per ridurre le trasmissioni comunitarie, specialmente nei paesi senza trasmissione locale», scrive il team del prof. Liu.

COVID si diffonde silenziosamente negli ospedali?

I risultati provengono da una revisione di 95 studi che hanno coinvolto 29.776.306 individui provenienti da tutto il mondo. Nel complesso, il numero di infezioni asintomatiche tra le popolazioni testate è stato relativamente basso: 0,25 percento o uno ogni 400 persone.

Tuttavia, questo tasso è salito a quasi il 40% tra coloro che sono risultati positivi al virus. Prove precedenti suggerivano che una persona infetta su cinque non manifesta sintomi e ha meno probabilità di diffondere COVID rispetto ai loro coetanei visibilmente malati.

«Questi risultati suggeriscono che le infezioni asintomatiche potrebbero contribuire alla trasmissione di SARS-CoV-2 all'interno della comunità», afferma il prof Liu.

Gli autori dello studio chiedono test maggiori e regolari, specialmente in settori specifici come i viaggi aerei.

«Inoltre, abbiamo scoperto che circa un terzo degli individui con COVID-19 confermato era asintomatico tra gli operatori sanitari o i pazienti ricoverati in ospedale», continua il prof. Liu.

«Poiché gli operatori sanitari asintomatici potrebbero contribuire alla diffusione della malattia dentro e fuori gli ospedali, la sorveglianza degli individui asintomatici è importante per il controllo delle infezioni e la riduzione della trasmissione nelle strutture sanitarie e nella comunità. Nel frattempo, l'igiene delle mani e i dispositivi di protezione individuale sono necessari per i visitatori ospedalieri».

I pazienti più giovani hanno maggiori probabilità di essere asintomatici

L’analisi ha anche scoperto che quelli di età inferiore ai 39 anni avevano maggiori probabilità di essere asintomatici, confermando la ricerca precedente.

«Ciò indicava che i giovani adulti che spesso presentavano sintomi lievi o assenti erano una potenziale fonte di trasmissione nella comunità», scrivono gli autori dello studio.

Lo studio è il più grande e il più aggiornato del suo genere e copre Europa, Stati Uniti, Africa, Asia e Sud America. Comprendeva 19.884 persone con un'infezione confermata da COVID-19, di cui 11.069 asintomatici.

«I nostri risultati potrebbero sensibilizzare il pubblico e i responsabili politici e fornire prove per le strategie di prevenzione», afferma il prof. Liu.

«È necessario lo screening per l'infezione asintomatica, in particolare per i paesi e le regioni che hanno controllato con successo SARS-CoV-2. Le infezioni asintomatiche dovrebbero essere gestite in modo simile alle infezioni confermate, compreso l'isolamento e la ricerca dei contatti».