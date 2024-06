25 giu 2024 19:36

QUATTRO SALTI IN PADULLI - IL CONTE LUCA RINALDO CONTARDO PADULLI DI VIGHIGNOLO, NOBILE ITALIANO CHE NEL REGNO UNITO POSSIEDE PIÙ TERRENI DI RE CARLO III, HA ACQUISTATO PER 40 MILIONI UN PALAZZO A MILANO, NELLA CENTRALISSIMA VIA BAGUTTA - IL 69ENNE, CHE LAVORA NEL SETTORE AGRICOLO E IMMOBILIARE, CONTROLLA OLTRE 12MILA ETTARI DI TERRENO E POSSIEDE PIÙ DI 100MILA IMMOBILI: È FAMOSO PER LA SUA VITA "MORIGERATA": DI LUI CIRCOLANO POCHISSIME FOTO, VOLA IN ECONOMY E GUIDA UNA VECCHIA UTILITARIA - L'ANNO SCORSO ERA FINITO NEL MIRINO DEL GOVERNO BRITANNICO PER…