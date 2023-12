QUEI VECCHI TWEET SESSISTI LI HA SCRITTI GINO CECCHETTIN O NO? – CONTINUANO A RIMBALZARE SUI SOCIAL GLI SCREENSHOT DEI “CINGUETTII” PARTITI DA UN ACCOUNT CON IL NOME DEL PADRE DI GIULIA, LA RAGAZZA UCCISA DA FILIPPO TURETTA. L’AVVOCATO DELL’UOMO HA GIÀ FATTO QUERELA, MA NON VUOLE ENTRARE NEL MERITO: “SINGOLI EPISODI SONO OGGETTO DEGLI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA POSTALE. ANDAVA DATO UN SEGNALE FORTE AI LEONI DA TASTIERA” – LA STORY DELLA SORELLA DI GIULIA, ELENA: “UN MESE SENZA DI TE, MI MANCHI”

Estratto dell’articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

UN MESE SENZA GIULIA CECCHETTIN - LA STORY DELLA SORELLA ELENA

Una foto in bianco e nero di Giulia sorridente e la scritta « A month without you. I miss you so » (un mese senza di te, mi manchi). Con una storia su Instagram , Elena ha voluto ricordare la sorella a un mese esatto dalla scomparsa. Era un sabato e, stando alle indagini, la giovane laureanda in ingegneria biomedica venne uccisa quella stessa sera dell’11 novembre.

[…] Ai funerali della figlia, Gino Cecchettin ha cercato di scuotere soprattutto gli uomini. E domenica, intervistato da Fabio Fazio, ha parlato di «un processo di cambiamento» che lo ha coinvolto in prima persona, portandolo a scoprire il significato profondo della parola patriarcato.

«Mia figlia Elena ha centrato il punto. Appena l’ho sentita parlare di patriarcato sono rimasto un po’ interdetto. Conoscevo la parola, ma non il significato profondo. Patriarcato è un concetto della donna vista come proprietà. Parliamo ancora della “mia donna” che sembra una cosa innocua, ma non è così. Dobbiamo cambiare anche nel quotidiano».

gino cecchettin - che tempo che fa

Eppure l’esposizione mediatica di quest’uomo mite e dai modi garbati ha scatenato una tempesta d’odio sui social, e non solo. Non si arrestano i commenti feroci e complottisti. C’è chi lo accusa di speculare sulla morte della figlia per fare pubblicità alla propria attività e chi sostiene che la bara dove sono state ricomposte le spoglie di Giulia fosse vuota.

Rimbalzano poi da un post all’altro screenshot di tweet a sfondo sessista da un profilo «X» che sembrerebbe di Gino Cecchettin. Un livore che sembra inarrestabile. «Abbiamo già presentato una prima querela per diffamazione — dice al Corriere il suo avvocato Stefano Tigali — una seconda arriverà a breve e altre ne potrebbero seguire. Sono centinaia le segnalazioni. C’è poi qualcuno che si è scusato preventivamente per aver fatto dei commenti inopportuni su alcune chat».

i vecchi tweet attribuiti a gino cecchettin 8

Non vuole però entrare nel merito delle querele: «La famiglia ha detto basta e andava dato un segnale forte ai tanti leoni da tastiera». Ma il profilo «X» da dove sono stati estrapolati quei post sessisti è di Cecchettin oppure è opera di hacker? «Ripeto non entro nel merito di singoli episodi che sono oggetto degli accertamenti della polizia postale».

Si attende intanto l’arrivo in Italia dell’auto di Filippo Turetta dove è stata uccisa Giulia. Dovrebbe rientrare in settimana per poi essere affidata al Ris di Parma. Gli inquirenti faranno degli accertamenti irripetibili […]. Oggi a Padova si riunisce il Consiglio di amministrazione dell’Università che dovrà ufficialmente deliberare sul conferimento della laurea a Giulia. Una decisione che appare scontata […]

