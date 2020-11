19 nov 2020 10:58

QUEL FENOMENO DI ARCURI NE HA COMBINATATA UN’ALTRA: HA SPESO 32 MILIONI DI EURO PER TAMPONI RAPIDI CHE NON FUNZIONANO! – UNO STUDIO SMONTA I TEST BIOCREDIT COVID 19 AG, DI FABBRICAZIONE COREANA, ACQUISTATI DAL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA TRAMITE UN BANDO: LA LORO SENSIBILITÀ SI ATTESTA TRA L’11 E IL 45%. IN PRATICA SBAGLIANO 6 VOLTE SU 10!