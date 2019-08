QUEL RAMO DEL LAGO E' BOLLENTE – FERMI TUTTI: MILEY CYRUS È SUL LAGO DI COMO E STA DELIZIANDO GLI OSPITI DI UN ALBERGO CON BAGNI SEXY E BALLI PROVOCANTI – LA RAGAZZA E' IN VACANZA CON LE AMICHE E LA SORELLA: NESSUNA TRACCIA DEL MARITO LIAM HEMSWORTH DAL QUALE HA DECISO DI SEPARARSI DOPO OTTO MESI DI MATRIMONIO E DIECI ANNI DI FIDANZAMENTO…(VIDEO E FOTO HOT)

Paolo Annoni per "www.corrieredicomo.it"

Un lago sempre più Vip. Nell’anno in cui George Clooney, nella sua Villa Oleandra ha portato tutta la famiglia dell’ex presidente americano Barack Obama non sembrano mai terminare i colpi di scena.

Ecco così che nelle scorse settimane si è salutato un abitué del capoluogo e di Cernobbio del calibro di Bruce Springsteen, impegnato nello shopping in via Milano.

Villa D’Este solo l’altro giorno aveva tra i suoi ospiti un tale Leonardo, con fidanzata e prossima suocera al seguito. Il cognome? Italianissimo, Di Caprio, proprio lui, il divo del Titanic, premio Oscar 2016 con “Revenant – Redivivo” e protagonista dell’ultima pellicola di Tarantino in concorso in questi giorni a Locarno.

Ma sono state le presenze “bionde” a infiammare l’estate lariana, prima Cristina Aguilera, la diva originaria di New York a fine luglio. Aveva voluto a tutti i costi vedere il Lago di Como anche dall’alto e ha fatto così un giro sull’idrovolante. Ora il territorio comasco saluta un’altra star della musica pop, forse la più “piccante” delle cantanti a stelle e strisce, celebre per i suoi twerk, Miley Cyrus.

L’ex Hannah Montana nella fortunata serie della Disney, proveniente da un’intera famiglia di star, si è concessa qualche giorno sul lago più famoso e amato dagli americani.

Una vacanza in compagnia di due altre bionde, la sorella maggiore Brandi, anche lei attrice e cantante, nota soprattutto negli Usa e la blogger Kaitlynn Carter, che conta quasi un milione di followers su Instagram.

Proprio grazie a Instagram il web è praticamente impazzito grazie a un video con Miley in bikini bianco mentre danza con il Lago di Como sullo sfondo. Tre milioni e mezzo di visualizzazioni.

Poi c’è il video con la cantante che esce dalla piscina (1,5 milioni) e il brindisi nel tempietto (1,2 milioni).

Le amiche hanno alloggiato all’hotel “Il Sereno” di Torno. La cantante di Mother’s Daughter si trovava già in Europa dopo aver partecipato a un festival a Prishtina, in Kosovo.

Secondo i siti internazionali di gossip il volo oltreoceano e la mancanza di impegni immediati sul fronte musicale avrebbe consentito alla famiglia Cyrus di organizzare una breve vacanza in Italia insieme con un gruppo di amici, come testimoniano le immagini pubblicate.

"d.repubblica.it"

Si erano sposati a sorpresa lo scorso 23 dicembre e a sorpresa si separano. Dopo dieci anni di fidanzamento e meno di otto mesi di matrimonio l'amore tra la cantante Miley Cyrus e l'attore Liam Hemsworth sarebbe terminato.

A comunicarlo è un portavoce della stella ribelle della musica pop che conferma le indiscrezioni: "Sì, la coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere".

La cantante, 23 anni, sta trascorrendo le vacanze in Italia, sul Lago di Como, e al suo fianco è stata più volte paparazzata quella che secondo la stampa rosa sarebbe la ragione della rottura. Si tratta della blogger Kaitlynn Carter, molto vicina a Miley Cyrus anche nelle foto postate su Instagram.

Ma non solo. A conferma della separazione dall'attore australiano, 29 anni, ci sarebbero altre immagini recenti nelle quali l'americana poserebbe senza la fede.

"Liam e Miley hanno deciso di comune accordo di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere.

Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy", queste le parole affidate al settimanale People dal rappresentante dell'artista.

Miley Cyrus, la sorella Brandi e la blogger Kaitlynn Carter

