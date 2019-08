QUEL RAMO VIP DEL LAGO DI COMO – I RICCASTRI STRANIERI HANNO SCOPERTO IL FASCINO DEL LARIO: DOPO GEORGE CLOONEY, CHE CI HA COMPRATO CASA, E IL RICONOSCIMENTO DELLA STAMPA INTERNAZIONALE, È SFILATA DI VIP SUL LAGO LOMBARDO – GLI OBAMA IN BARCA, BRUCE SPRINGSTEEN VIENE A FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DELLA MOGLIE E MILEY CYRUS SURRISCALDA LE ACQUE CON BALLETTI SEXY IN COSTUME…(VIDEO)

Massimo De Angelis per “Libero quotidiano”

richard branson al lago di como

Sempre di più sui riflettori internazionali le bellezze del lago di Como. Dopo le ottime recensioni da parte di vari magazine inglesi, l' incoronazione ufficiale è giunta dalla nota emittente televisiva americana CNN, che ha pubblicato un lungo pezzo online dedicato al fascino del Lario, assurto a località top per l' estate 2019.

«Dimenticate la Costiera Amalfitana, Capri o la Riviera perché la destinazione turistica super gettonata in questo periodo è il lago di Como». Queste le parole iniziali dell' articolo, prima di spiegare che si tratta di un posto unico inserito in un' atmosfera rilassante, set di molteplici pellicole cinematografiche, con palazzi importanti e a solo un' ora di distanza dal capoluogo lombardo Milano.

leonardo di caprio sul lago di como

Come direbbero oltreoceano "The place to be" (Il posto dove essere) per passare una vacanza indimenticabile al fianco di personaggi da copertina italiani, e principalmente stranieri.

STAR MONDIALI Meta quindi prescelta da star mondiali, a iniziare dal finanziere billionaire Richard Branson e soprattutto dall' attore George Clooney che ha comperato diversi anni fa una sontuosa dimora nel comune di Laglio, dove è solito ospitare amici davvero influenti. Poche settimane fa, al termine di giugno, è arrivato a Villa Oleandra addirittura l' ex presidente Usa Barack Obama, con moglie e figlie al seguito, entusiasta di aver ammirato nelle gite in motoscafo gli splendidi paesaggi del Lario.

i clooney sul lago di como

Una meta richiestissima, ad alto tasso di celebrities, grazie pure alla presenza sul territorio di lussuose strutture alberghiere, in grado di offrire comfort e soddisfare le esigenze della clientela. Dalla storica Villa d' Este di Cernobbio al nuovo Mandarin Oriental di Blevio, dal Grand Hotel Tremezzo al caraibico Sereno di Torno fino al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellaggio, recentemente premiato come il miglior resort del Belpaese.

christina aguilera al lago di come

Tra le personalità di spicco transitate sul lago nelle ultime settimane da segnalare il tycoon statunitense Bill Gates, così affascinato da voler acquistare una dimora per trasformarla in casa-azienda. Mister Microsoft era accompagnato nel viaggio dalla consorte Melinda, mentre sua figlia Jennifer la scorsa estate era addirittura diventata testimonial del Lario nei social network di ogni continente.

bill gates sul lago di como

Ovviamente non è passato inosservato il soggiorno del musicista Bruce Springsteen, pronto a scattare selfie con i tanti fan per le strade di Como, davanti a boutique o ristoranti, così come ha avuto grande risalto l' arrivo dell' artista Christina Aguilera, subito a magnificare l' armoniosità del lago.

bruce springsteen a como 9

DIVI RISERVATI Molto più segreta la presenza del divo Leonardo di Caprio, schivo con cappellino da baseball sempre in testa e refrattario ad ogni approccio, al contrario della scatenata Miley Cirus che ha regalato a Como una pubblicità mediatica incredibile. La star americana, famosa nelle vesti di Hannah Montana per la Walt Disney, è approdata in vacanza sulle sponde del Lario dopo la fine del matrimonio con l' ex marito Liam Hemsworth insieme a un' amica del cuore.

miley cyrus 4

La cantante-attrice ha postato su Instagram una serie di immagini e filmini dall' alto contenuto sensuale nei quali balla sul lungo lago (in costume) in maniera assai provocante. Il video, con un record di circa quattro milioni di visualizzazioni, ha scatenato le reazioni entusiasti degli ammiratori, tanto da offrire una positiva vetrina planetaria al lago di Como, ormai definita la Hollywood tricolore.

