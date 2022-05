29 mag 2022 15:24

QUELL'INSOLITO TRANS-TRANS SU EBAY - SULLA PIATTAFORMA SI VENDONO PILLOLE PER LA TRANSIZIONE MASCHILE E FEMMINILE A PREZZI STRACCIATI: 70 CENTESIMI A PASTICCA E LA PROMESSA DI "FAR CRESCERE IL SENO" O "RENDERE LA VOCE PIÙ FEMMINILE" (FATEVI UNA DOMANDA!) - SUGLI ANNUNCI SI MILLANTA CHE LE PILLOLE AUMENTINO GLI ESTROGENI O IL TESTOSTERONE, MA LA MAGGIOR PARTE DEGLI INGREDIENTI SONO ERBE NATURALI CHE NON HANNO ALCUN EFFETTO SUI LIVELLI ORMONALI…