QUELL’INSOLITO TRANS TRANS – A CREMONA UNA ESCORT PICCHIATA E RAPINATA IN CASA DA DUE CLIENTI: “ERANO FURIOSI PERCHÉ ERA UNA TRANS” - ARRESTATI DALLA POLIZIA, DOPO DUE MESI DI INDAGINI, UN CAMERIERE 30ENNE E UN COMMERCIANTE D’AUTO 32ENNE. LA LORO GIUSTIFICAZIONE: “CI HA IMBROGLIATO”. MA C’ERA UN TERZO UOMO CHE LI ASPETTAVA IN AUTO

Francesca Morandi per corriere.it

Hanno letto il suo annuncio su un sito di escort. Hanno preso il numero di telefono, l’hanno chiamata e fissato l’appuntamento per un incontro a tre. Ma quando la escort, nome d’arte Miranda, ha aperto la porta, le cose hanno preso una bruttissima piega. Forse i due clienti si sono infuriati perché si sono resi conto di avere di fronte una trans, e hanno pensato di essere stati in qualche modo «imbrogliati».

O forse erano arrivati già con cattive intenzioni: insospettisce il fatto che si fossero fatti accompagnare da un terzo uomo, che li aspettava fuori in auto. Sta di fatto che Miranda è stata aggredita, riempita di botte (7 giorni di prognosi), minacciata con un coltello alla gola e rapinata di 500 euro, un computer e diversi smartphone. La Squadra Mobile ha arrestato i brutali aggressori: sono due albanesi di 30 e 32 anni, uno residente a Cremona, l’altro a Sassuolo (Modena). Il primo lavora come cameriere, il secondo commercia auto. Ed è stato denunciato il «palo»: un connazionale di 35 anni. L’accusa è di rapina aggravata.

La violenza è andata in scena il 23 maggio scorso, in un appartamento in via Panfilo Nuvolone, nel quartiere Cambonino, periferia di Cremona. Da qui è partito l’allarme: «C’è stata una rapina in casa». Verso le 13, si sono precipitate la Squadra Volante e la Squadra Mobile. Gli aggressori si erano già dileguati. Sono partite subito le indagini. I poliziotti del dirigente Marco Masia, capo della Squadra Mobile, hanno sentito la vittima. Elementi utili li hanno ricavati dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza della città, attraverso i varchi stradali e le «scie digitali» hanno ricostruito il percorso dell’auto fuggita verso Parma con a bordo i tre albanesi. Hanno dato loro un nome e un volto.

Raccolte le prove, all’alba di giovedì scorso i poliziotti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. I colleghi di Sassuolo si sono presentati a casa del 32enne e lo hanno portato nel carcere di Modena. A Cremona, invece, il cameriere 30enne si era dato alla macchia. È partita la caccia all’uomo e dopo 24 ore di incessanti ricerche gli investigatori lo hanno rintracciato, «anche grazie ai continui colloqui con i suoi familiari», ha spiegato chi ha indagato. Si è costituito in Questura, accompagnato dall’avvocato Luca Curatti, che assiste entrambi gli arrestati, ed è stato portato nel carcere di Cà del Ferro. Resta indagato a piede libero il terzo uomo, 35enne connazionale, accusato di aver avuto comunque un ruolo importante nella pianificazione della rapina e della successiva fuga.

«Sicuramente si tratta di una vicenda tutta da chiarire, avvenuta in circostanze perlomeno curiose e diverse dalle aspettative dei due giovani – ha detto l’avvocato Curatti -. Ho forti perplessità in merito alla contestazione di un reato quale è la rapina aggravata, posto che non rinvengo alcun elemento psicologico e volontaristico». Secondo il legale, «sicuramente c’è stato un corto circuito, un misunderstanding, un chiarimento non giunto a buon fine che avrà provocato a tutti i presenti delle reazioni scomposte. Ma, sicuramente, nessuno dei due ragazzi ha mai inteso compiere un furto in abitazione o una rapina aggravata, non avendone alcuna necessità o bisogno. Un momento di trasgressione extraconiugale si è trasformato in una brutta storia tutta da chiarire e da approfondire». Curatti tiene poi sottolineare che «il secondo dei miei assistiti, avendo avuto notizia di una ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, ha scelto consapevolmente e con grande responsabilità di costituirsi».

