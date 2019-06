6 giu 2019 14:43

QUELLA MACCHINA DA SOLDI CHIAMATA RIHANNA – CON UN PATRIMONIO DI 600 MILIONI DI DOLLARI, È L’ARTISTA DONNA PIÙ RICCA AL MONDO – SECONDO ''FORBES'' RIRI RIESCE A SUPERARE ALTRE STAR COME MADONNA, CHE HA UNA FORTUNA DI 30 MILIONI INFERIORE, CELINE DION, CON 150 MILIONI IN MENO E BEYONCE CHE HA 200 MILIONI IN MENO – LE SUE PRINCIPALI ENTRATE NON PROVENGONO DALLE CANZONI, MA… (VIDEO E FOTO HOT)