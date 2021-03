QUELLA SPORCA DOZZINA - QUANTI NO-VAX CI VOGLIONO PER DISINFORMARE IL MONDO? SOLO DODICI (TRA QUESTI ANCHE IL NIPOTE DI JOHN F. KENNEDY) – ALCUNI DI LORO SONO STATI RIMOSSI DALLE PIATTAFORME SOCIAL - BANDIRE ALCUNI ANTI-VAXERS DA FACEBOOK PUÒ AVERE BENEFICI A BREVE TERMINE, MA SE VOGLIAMO COSTRUIRE SOCIETÀ SANE A LUNGO TERMINE DOBBIAMO DARE PRIORITÀ ALL'ISTRUZIONE E…

Articolo di The Guardian dalla rassegna stampa di Epr Comunicazione

robert f. kennedy jr

Quanti teorici della cospirazione ci vogliono per cambiare una lampadina? QAnon non me lo lascia dire. Posso, tuttavia, rivelare che ci vogliono solo una dozzina di no-vax per diffondere una pericolosa disinformazione a milioni di persone. Secondo un rapporto della ONG Center for Countering Digital Hate (CCDH), fino al 65% del contenuto anti-vaccino su Facebook e Twitter può essere ricondotto a sole 12 persone.

Anche se Facebook ha contestato la metodologia del rapporto, i 12 sono stati soprannominati la "dozzina della disinformazione", e comprendono Robert F Kennedy Jr, il nipote di John F Kennedy. Alcuni dei 12 sono stati rimossi da almeno una piattaforma di social media, ma sono ancora liberi di pubblicare su altre – scrive The Guardian.

robert f. kennedy jr

Citando il rapporto CCDH, un certo numero di legislatori statunitensi ha esortato le società di social media a espellere immediatamente dalle piattaforme i 12. Il che sembra una cosa sensata da fare considerando che siamo nel mezzo di una pandemia che si trascinerà per sempre a meno che una massa critica di persone non venga immunizzata. Tuttavia, penso che sia importante non reagire alla disinformazione con una risposta impulsiva. Questioni di libertà di parola a parte, bandire le persone dalle piattaforme tecnologiche è un gioco rischioso.

Mentre big tech può facilitare e trarre profitto dalla diffusione della disinformazione, dobbiamo ricordare che Facebook e gli altri non hanno poteri magici. Hanno modi ingegnosi per dirottare la vostra attenzione, ma non possono agitare una bacchetta magica e costringervi a credere che Bill Gates ha progettato la pandemia in modo da poter impiantare microchip rintracciabili nelle persone. Dobbiamo spingere le aziende tecnologiche ad agire in modi più etici, ma non possiamo contare sul fatto che un gruppo di amministratori delegati con interessi personali sviluppi improvvisamente una coscienza. La disinformazione non andrà mai via; non è solo un problema di Big Tech, è un problema di educazione. Invece di urlare contro le aziende tecnologiche, i politici dovrebbero concentrarsi su ciò che il ministro digitale di Taiwan chiama "immunità nerd" - il governo dovrebbe investire nell'istruzione in modo che le persone abbiano le competenze per identificare le notizie false.

robert f kennedy jr

La Finlandia, che l'anno scorso è stata classificata come la nazione europea più resistente alle fake news, è un modello di come fare. Nel 2014, dopo un aumento della disinformazione dalla Russia, il governo ha inserito l'alfabetizzazione mediatica nel curriculum nazionale.

A partire dalla scuola primaria, i bambini imparano le capacità di pensiero critico necessarie per analizzare il moderno ecosistema dell'informazione. Gli studenti imparano quanto sia facile manipolare le statistiche nelle loro lezioni di matematica, per esempio. Imparano a distinguere la satira dalle teorie della cospirazione nelle loro lezioni di finlandese.

Guardano come le immagini possono essere usate per la propaganda nelle lezioni di arte. E questo tipo di educazione non viene data solo ai bambini: anche i dipendenti pubblici finlandesi, i giornalisti e i lavoratori delle ONG vengono formati all'alfabetizzazione digitale.

Il governo britannico ha fatto un sacco di rumore su quanto sia importante insegnare ai bambini l'alfabetizzazione mediatica. Nel 2019, per esempio, il segretario all'istruzione ha annunciato una guida sull'insegnamento della sicurezza online nelle scuole. Mentre questo è fantastico in teoria, la "guida" non è sufficiente. Da quando il governo di coalizione guidato dai conservatori ha preso il potere nel 2010, i finanziamenti per l'istruzione sono diminuiti significativamente, e abbiamo visto i più grandi tagli alla spesa scolastica dagli anni '80.

NO VAX

La situazione non è migliore negli Stati Uniti, dove il sottofinanziamento è così grave che circa il 94% degli insegnanti della scuola pubblica riferisce di dover spendere i propri soldi per il materiale scolastico. Mentre il sottofinanziamento colpisce in modo sproporzionato i bambini svantaggiati, ha un effetto a catena sulla società. Non c'è problema al mondo che non possa essere migliorato investendo nell'istruzione. Bandire alcuni anti-vaxers da Facebook può avere benefici a breve termine, ma se vogliamo costruire società sane a lungo termine dobbiamo dare priorità all'istruzione e sviluppare l'immunità dei nerd.