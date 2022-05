8 mag 2022 11:34

QUELLA SUA MAGLIETTA OLIVA – A CHI E’ ANDATO L’ORRIPILANTE FELPONE DI PILE DI ZELENSKY VENDUTO IN UN’ASTA BENEFICA DI CHRISTIE’S A LONDRA PER 105 MILA EURO – BATTITORE D’ECCEZIONE IL PREMIER BRITANNICO BORIS JOHNSON, CHE HA PARLATO DEL MAGLIONE PRESIDENZIALE COME DI “UN AFFARONE”. ALLA FINE, IL PILE DEL "LEADER REMOTO" È STATO VENDUTO A UN...