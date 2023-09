QUELLA VILLA SUL LAGO DI COMO… È IN VENDITA – UN AGENTE IMMOBILIARE CONFERMA A “OGGI” CHE GEORGE CLOONEY HA MESSO SUL MERCATO LA SUA “CASETTA” DI LAGLIO. IL PREZZO? TRA I 60 E I 70 MILIONI DI EURO: “QUALCUNO CI HA GIA’ CHIAMATO” – VILLA OLEANDRA È GRANDE TREMILA METRI QUADRATI, PIÙ 8.500 METRI QUADRATI DI TERRENO CON PIANTE SECOLARI, ORTO, PISCINA E PARCO – HA UN'AUTORIMESSA, UNA PALESTRA, LA SALA CINEMA, UN CAMPETTO DA BASKET, DUE DARSENE E UN PONTILE – A SPINGERE IL DIVO DI HOLLYWOOD A SBARAZZARSI DELLA PROPRIETA’ SAREBBE STATA…

Estratto dell’articolo di Serena Brivio per “Oggi”

«Speriamo almeno che paghi l’Imu!», sbotta Mario, spegnendo l’ennesima sigaretta, seduto Da Luciano, alimentari e bar tutto in uno. È uno dei pochi lagliesi che si trova in giro, un mercoledì mattina di settembre ancora invaso di turisti. A poche centinaia di metri villa L’Oleandra si adagia sul lago di Como come una matrona, finestre sbarrate, ma telecamere anti-curiosi sempre in azione.

Il famoso proprietario, George Clooney (quello che dovrebbe pagare l’Imu), è già ripartito con la moglie Amal e i figli Ella e Alexander, 6 anni, ma le voci che arrivano dagli Usa (dal sito Pagesix) inquietano turisti e giornalisti approdati sul lago. La dimora storica, una volta appartenuta alla famiglia Heinz (quelli del ketchup), sarebbe in vendita. Per 100 milioni di euro. Dopo vent’anni da laghee, George si sarebbe stufato. Possibile? […]

La villa della star è davvero sul mercato, come ci conferma l’agente immobiliare Yasemin Baysal, che dopo qualche riserva accetta di parlare con Oggi. È la titolare di Engel & Volkers Lago di Como (quattro filiali in tutto), agenzia che tratta prevalentemente immobili di lusso. «Le voci giravano anche negli anni passati, ma questa volta è vero», ammette Baysal.

«Un’agenzia di Milano sta seguendo la vendita, non posso svelare quale. Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo, qualcuno ci ha già chiamato. In particolare, un cliente è molto interessato, abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un’eventuale offerta».

La richiesta di 100 milioni è esagerata (Clooney l’ha pagata 8 milioni nel 2003). Secondo l’agente immobiliare, 60-70 milioni sarebbe il valore di mercato per questo complesso maestoso che in realtà è composto di quattro ville adiacenti, per 3 mila metri quadrati di superficie calpestabile, 8.500 metri quadrati di terreno con piante secolari, orto, piscina, parco, 300 metri di fronte lago, più autorimessa, palestra, sala cinema, campetto da basket, due darsene e un pontile. […]

In tanti, però, alla vendita non ci vogliono credere. Perché George si è sempre sentito uno del posto: «Ha dimostrato un fortissimo attaccamento al lago, ha sempre portato qui i suoi genitori Nick e Nina. Non è la star mordi e fuggi, qui si è costruito una vita, un giro di amici», ci racconta Serena Brivio, che da vent’anni segue le cronache mondane per La Provincia di Como.

«Penso sia decisivo il fattore Amal: sua moglie non ama il lago, preferisce il mare ed è per questo che si sono appena comprati una villa in Provenza». Quel ramo del lago di Clooney si estende da Cernobbio a Menaggio. In questo tratto di costa la star ha scelto i luoghi del cuore che frequenta ogni estate. «Una sera arriva a cena Nancy Pelosi e mi dice: “Mi manda George”», ci racconta divertito Paolo Quarantotto, proprietario del Gatto Nero di Cernobbio.

[…] Gli ospiti più illustri, invece, Barack e Michelle Obama, arrivati nel 2019 a Laglio (“Caput mundi”, come disse il sindaco di allora Roberto Pozzi), li aveva portati a Villa d’Este a Cernobbio per una cena scenografica vista lago.

[…] A vegliare su di lui c’è la “famiglia” italiana. Fedelissimi, ai quali non si scuce una parola, ma solo sussurri. Dall’amico e guardia del corpo Giovanni Zeqireya, conosciuto a Venezia nel 1997 e mai più lasciato, al fedele autista Raffaele Cartolano, che lui chiama Rafy. Il custode storico della villa, Antonio, se ne è andato in pensione, sostituito dal signor Yari, arrivato dalla Sardegna. Completa la squadra il capitano Andrea, che guida il motoscafo vintage di nove metri Colombo 31, sul quale l’attore ama portare gli ospiti a fare l’aperitivo in mezzo al lago. Per il resto quella lagliana è una vita tranquilla. […]

«Ama la vita semplice del nostro paesino», ci dice orgoglioso l’ex sindaco Pozzi. «Una volta gli ho regalato dell’olio del nostro frantoio e lui si è messo a bere dalla bottiglia come fosse vino. Adora il cibo italiano, in villa ha un forno per la pizza e un orto. In vent’anni è venuto in Comune una sola volta, due anni fa dopo l’alluvione. “Sono a disposizione”, mi ha detto. E poi ha visitato i luoghi del disastro in scarpe bianche, infangandosi completamente».

