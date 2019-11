QUELLE CHE LE DONNE DOVREBBERO DIRE – LE STORIE DI OTTO RAGAZZE CHE RACCONTANO COSA AVREBBERO VOLUTO SAPERE PRIMA DI FARE UN CUNNILINGUS A UN'ALTRA DONNA – MAI APPROCCIARSI A UN’ALTRA VAGINA SENZA SAPERE COSA PROVOCA GODIMENTO E OCCHIO CHE LA PENETRAZIONE CON LA LINGUA NON È SEMPRE GRADITA – LE ZONE PIÙ SENSIBILI CAMBIANO DA…

Ali Drucker per "www.cosmopolitan.com"

CUNNILINGUS LESBO

A posteriori, è facile dire di sapere tutto sul cunnilingus, analogamente a quando accade per la fellatio e praticamente tutto ciò che riguarda il sesso. A seguire, le osservazioni di otto donne che condividono quella saggezza duramente conquistata che avrebbero voluto avere prima di praticare sesso orale su un'altra donna per la prima volta.

eros

1. «Una cosa che avrei voluto senz'altro sapere prima di praticare il cunnilingus su una donna per la prima volta era che è meglio chiederle cosa le piace. Sono bisessuale e, prima di questa, ho avute molte esperienze sessuali con uomini che non sapevano davvero cosa facevano. Così, quando è capitato a me di avventurarmi là sotto, non ero totalmente sicura di cosa fare.

cunnilingus

Ho provato a replicare quello che era stato fatto a me in passato, ma non sembrava proprio che lei se la stesse godendo, per cui ho rinunciato. Ogni donna è diversa. Alcune non amano la penetrazione vaginale, altre non amano la penetrazione anale, e la lista potrebbe andare avanti. Quello che ti piace di più potrebbe essere ciò che la tua partner detesta maggiormente. Il mio consiglio è, quindi, sempre chiedere e non limitarsi a presumere cosa lei gradisce». —Madi, 18 anni

felatio e cunnilingus

2. «Penso che la cosa più importante sia concentrarsi davvero sulla partner e non su te stessa. Avevo l'abitudine (e ce l'ho ancora, qualche volta) di agitarmi perché mi preoccupavo di non riuscire a farla godere, ma si tratta solo di concentrarsi totalmente su di lei. Come il suo corpo reagisce, come il suo respiro diventa intenso e veloce, come inarca la schiena e, specialmente, come il suo corpo si contrae in un modo particolare quando trovi un punto sensibile.

sesso orale

Avrei voluto sapere questo prima di fare sesso orale per la prima volta con una donna. Inoltre, è terrificante non riuscire a vedere bene dove si trova il clitoride quando, scusa l'onestà, hai la lingua infilata a fondo dentro a una donna e non vedi, letteralmente, un tubo. A quel punto puoi solo chiudere gli occhi e sentire. La situazione può diventare molto intensa, specialmente quando la tua partner si avvicina all'apice. Non è sempre facile, ma è gratificante vederla e sentirla venire». —Bekah, 21 anni

3. «Una cosa che avrei voluto sapere la prima volta che ho praticato il cunnilingus su una donna era di non presumere che lei volesse essere penetrata con la lingua. C'è tanto di più che puoi fare per dare piacere, senza fiondarti direttamente sulla vagina. Mi piace stuzzicare e alternare tra il mordicchiare l'interno delle cosce o titillare il clitoride mutando ritmo. Del buon sesso orale è il regalo migliore che si possa fare». —Ali, 23 anni

cunnilingus

4. «Una cosa che avrei voluto sapere è quanto diversa sia la sensazione quando si ha un reale contatto fisico con una vagina. E sì, c'è un 'sapore', e ogni donna ne ha uno unico. A ognuna piace qualcosa di differente, e alcune raggiungono l'orgasmo più facilmente di altre. Anche le emozioni giocano un ruolo durante il sesso… ma la cosa più importante è il consenso. Non presumere che la tua partner voglia che tu le infili le dita dentro, o gradisca il cunnilingus.

doppio cunnilingus

Chiedi sempre: "Ehi, posso usare le dita?", oppure: "Posso usare questo sex toy…?". Un'altra domanda importante è: "Hai fatto i test di recente?" Questi sono i miei consigli migliori. Presta attenzione al tuo livello di comfort nei confronti della situazione e di quella persona. Affidati all'istinto!». —Maria, 22 anni

cunnilingus pornostar

5. «Sii sicura di te stessa. E anche se non lo sei, fingi e continua a farlo finché non lo diventi. Si trasformerà in sicurezza di te autentica. Una cosa che avrei voluto sapere la prima volta che ho praticato sesso orale su una donna è che esiste una tecnica precisa e non si usa solamente la lingua. Un tocco leggero e stuzzicare sono fondamentali tanto quanto i movimenti della lingua. Fai crescere gradualmente il desiderio. L'esperienza, di solito, si rivela grandiosa; non c'è niente di meglio che donare piacere a qualcuno in modo così intimo». —Shira, 18 anni

Cunnilingus

6. «La prima volta non avevo idea di cosa stessi facendo e la mia partner ha sicuramente finto, invece di guidarmi. Potrei addirittura aver pronunciato un "che schifo!" a un certo punto. Lo so, terribile! Ma mi ama abbastanza da rimanere con me. Il mio consiglio migliore è trovare il clitoride e poi fare dei cerchi intorno, iniziando molto lentamente e andando gradualmente più veloce; in questo modo non si può sbagliare!

dental dam cunnilingus 2

Sebbene la mia esperienza, probabilmente, non è stata molto divertente né per me né per lei, poi ho imparato, e ora è piacevole avere una partner che si contorce di piacere. Se non sei brava con il cunnilingus, trova qualcosa in cui lo sei e praticala insistentemente». —Dani, 23 anni

7. «Una cosa che avrei voluto sapere prima di praticare il cunnilingus su una donna è che i nostri punti sensibili possono cambiare in base alla fase del ciclo in cui ci troviamo. Di conseguenza, l'esperienza va modificata un po'. Prenditi il tuo tempo. Inizia lentamente, in modo da scoprire i suoi punti sensibili e stabilire la velocità e la pressione. Delinea l'area con le dita e la lingua.

oltre il cinquanta per cento degli uomini non pratica cunnilingus

Stuzzicare portare sempre a risultati. Una volta che hai preso il ritmo, non avere paura di infilare tutta la lingua dentro di lei. Probabilmente la stupirà e potrebbe anche mandarla in estasi. Le donne sono davvero dee. Amala come se foste una cosa sola e quando entrambe siete venute, entrambe lo ricorderete». —Jaime, 23 anni

il sesso orale sullo donne rappresenta un tabu

8. «Mi sarebbe piaciuto sapere prima alcune cose. Innanzitutto, avrei voluto sapere che anche se sono lesbica, non ero costretta a praticare il cunnilingus se non mi andava, mentre a volte ho sentito pressioni in questo senso. La mia prima volta con il sesso orale è stato all'età di 16 anni e stavo con la mia prima ragazza.

sesso orale

Mi ricordo di essermi sentita molto a disagio pensando all'odore che potevo avere e a come avevo depilato il pube. Avrei voluto sapere che alle donne, di solito, non interessa. La maggior parte di quelle con cui sono stata, sono state carine». —Sarah*, 21 anni.

cunnilingus cunnilingus 3 cunnilingus cunnilingus il sesso orale facile come una stretta di mano