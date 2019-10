QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO – VI STATE CHIEDENDO PERCHÉ IL SESSO CON VOSTRA MOGLIE È DIVENTATO UN MIRAGGIO? FORSE HA UN AMANTE O MOLTO PIÙ PROBABILMENTE STA ATTRAVERSANDO UN PERIODO DI CONFLITTO CON IL PROPRIO CORPO – MOLTE DONNE SI GIUSTIFICANO DICENDO DI AVERE UNA VITA FRENETICA E PREFERISCONO UNA SERIE TV A UNA SANA TROMBATA. STRANO? IN REALTÀ NO, SE SI CONSIDERA CHE…

Perché molte donne si rifiutano di fare sesso? O Non amano più il partner o c’è qualcosa dietro questo rifiuto. A chiarirci un po’ le idee è un sondaggio del Daily Mail su mille donne di età superiore ai 25 anni: un quarto delle donne (27%) ha dichiarato di non avere più rapporti sessuali. Un dato sorprendente se si considera che il 72% è in una relazione.

Tuttavia la psicologa comportamentale ed esperta di relazioni Jo Hemmings afferma di non essere sorpresa.

«La vita moderna è frenetica: le giovani donne inseguono la carriera e si devono occupare della famiglia o di genitori anziani. Quando finalmente rubi un po' di tempo per te stesso, accasciarti sul divano davanti a una serie tv può sembrare più facile del sesso. Dopotutto, al giorno d'oggi, abbiamo a disposizione un intrattenimento in streaming senza fine. Vedo donne di tutte le generazioni che affermano di avere difficoltà a trovare interesse o tempo». In effetti, il 55% delle donne intervistate ha riferito che la semplice stanchezza impedisce loro di fare sesso.

Ma c’è dell’altro. La psicoterapeuta Hilda Burke avverte che sentirsi sempre troppo stanca, in realtà potrebbe mascherare un problema più profondo con l'intimità. «La stanchezza è una ragione spesso usata ma fragile per non voler fare sesso. La vera ragione potrebbe rivelarsi una profonda insoddisfazione all'interno della relazione, o del proprio aspetto».

Non a caso il 30% delle donne ha ammesso che le loro vite sessuali sono in crisi a causa dell'immagine negativa che hanno del proprio corpo. E ciò spesso coincide con l’avere un bambino (22%) o con l'insorgenza della menopausa (20%). In altre parole, le donne britanniche (e non solo) di tutte le età sono così preoccupate per il loro aspetto che finiscono per non voler fare sesso.

«Questo è un sintomo dei nostri tempi - afferma la psicologa clinica Lauren Callaghan, una delle maggiori esperte del paese in dismorfia corporea - Potremmo pensare che una cattiva immagine corporea sia principalmente un problema per le ragazze adolescenti, ma in realtà è un problema che divora donne di qualsiasi età».

E gli uomini cosa possono fare? «Molte cose possono riattivare il desiderio – afferma - Gesti affettuosi come una coccola, mandare fiori o persino fare lavoretti extra. La gentilezza e la considerazione possono stimolare il desiderio. Se una donna dubita che il suo partner la desideri, questo impedirà qualsiasi tipo di approccio».

C'è una strada da percorrere per una coppia che affronta questi problemi? «Un buon punto di partenza è credere al tuo partner - afferma Jo Hemming - Quando qualcuno dice che ti desidera, non mettere in dubbio le sue parole. Quando si tratta di piacere sessuale, la forma e le dimensioni del tuo corpo non c’entrano. Mettersi davanti a uno specchio e dare una valutazione neutrale del proprio corpo è un punto di partenza. Imparare a conoscere per accettarsi è fondamentale. Nel tempo, questo esercizio può aiutare a diventare meno severi e sentirsi più rilassati quando si è nudi con il partner».

