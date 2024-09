QUELLO CHE GLI UOMINI NON DICONO – SIETE SICURE DI SAPERE COSA DESIDERA VERAMENTE IL VOSTRO UOMO? SE NON SI FA ALCUN PROBLEMA A CHIEDERVI DEL SESSO A TRE, SI SENTONO PIÙ IMBARAZZATI SE DEVONO CHIEDERVI DELLE COCCOLE – LA SEXPERTA TRACEY COX SVELA COME FAR FELICE IL NOSTRO PARTNER: DAL NON LESINARE COMPLIMENTI, SOPRATTUTTO SUL SUO PENE, A NON AVERE TIMORE DI FARSI VEDERE NUDA – NON DIMENTICATEVI DI FARE IL PRIMO PASSO TRASCINANDOLO IN CAMERA DA LETTO E…

DAGONEWS

sesso

Sapere cosa vuole veramente il vostro uomo? Se, di certo, non sono timidi quando vi chiedono se volete assecondare la loro fantasia di avere un rapporto a tre, diverso è se si tratta di svelare le altre esperienze sessuali che più brama. La sexperta Tracey Cox rivela quali sono le sei cose che lui vuole, ma non riesce a confessare,

Essere toccati e accarezzati

«Quando facciamo sesso, si riduce tutto a metterlo dentro – racconta un uomo - Non ricordo l'ultima volta che mia moglie mi ha toccato amorevolmente, per non parlare di quando mi ha accarezzato in modo sensuale».

sesso 4

Il bisogno di contatto fisico è un requisito umano fondamentale per il benessere emotivo, ma è la prima cosa a venir meno in una relazione in cui uno dei due non ama il sesso. Se toccare e baciare è visto come un segnale di interesse sessuale, non ti verrà spontaneo farlo se non vuoi fare sesso.

Non sono sicuro che la gente si renda conto di quanto siano terribili le conseguenze quando si smette di curare l'affetto fisico. Senza contatto, gli uomini si sentono emotivamente distanti dalle loro partner. Isolati e soli, mettono in discussione la loro attrattiva fisica e desiderabilità. L'intimità nella relazione si spesso, rendendo il sesso meccanico e forzato. A volte, è più il contatto fisico più che il sesso a mancare di più.

sesso

Rendigli la giornata felice: digli che sei nervosa all'idea di toccarlo, nel caso in cui il tuo desiderio di sesso venisse interpretato male, e concordate un segnale chiaro per quando volete trombare. In ogni caso non dimenticatevi di coccolare e baciare.

Vederti nuda il più a lungo possibile

«Giuro che riesce a spogliarsi e a infilarsi sotto le coperte in meno di un secondo, e questa è la mia ultima possibilità di guardarla nuda» racconta un uomo.

Gli uomini sono creature altamente visive. È uno dei motivi per cui il porno attrae gli uomini mentre leggere di erotismo attrae di più le donne. Divorare il tuo corpo con i loro occhi mentre fa sesso con te è uno dei loro più grandi piaceri. Uno di quelli che spesso gli viene negato.

sesso

Ma per le donne uno sguardo ammirato può sembrare critico se sei paranoica sul tuo aspetto. Ecco perché le donne spesso si spogliano rapidamente e poi si nascondono.

Rendilo felice: chiedigli di spogliarti o fallo tu stessa, lentamente. Se ti senti timida o a disagio a essere osservata, chiudi gli occhi.

Dimostragli che lo desideri

«Mia moglie non ha mai iniziato a fare sesso in tutti i 18 anni in cui siamo stati insieme. Manda un messaggio chiaro: faccio sesso con te solo perché lo vuoi tu» dice un uomo.

Ha ragione: non essere mai la persona che fa il primo passo manda messaggi forti. “Non ti desidero. Faccio sesso solo per compiacerti. Il sesso con te non è piacevole. Non mi compiaci a letto”.

fellatio 4

Il fatto che lei prenda l'iniziativa è l'atto sessuale più richiesto dagli uomini: è in cima alla lista dei più desiderati da quando ho iniziato a scrivere di sesso decenni fa.

Rendi felice la sua giornata: fai questa semplice cosa. Inizia a fare sesso quando non lo fai mai o lo fai raramente, e trasformerai la tua vita sessuale.

Crogiolarsi per un po' in adorazione del pene

«Le donne non hanno idea della vergogna che deriva dall'avere un pene sottodimensionato. La nostra visione del nostro pene è così legata alla nostra identità, che sembra che non ci si possa davvero amare senza amare lui» racconta un uomo.

sesso 5

Non esiste un equivalente femminile del pene. I nostri genitali sono nascosti, i seni possono essere modificati per renderli più grandi o più piccoli, gli orgasmi possono essere simulati. Il suo pene non è solo in mostra, con l'eiaculazione come prova dell'orgasmo, non c'è ancora un'operazione per modificarne la lunghezza o la larghezza. Il Viagra può renderlo più duro, ma non gli impedirà di eiaculare prima che lui o tu siate pronti.

sesso 5

Niente, ma proprio niente, colpisce l'ego maschile più delle dimensioni e delle prestazioni del suo organo sessuale. Per alcuni uomini, la loro intera autostima è a pezzi semplicemente perché lo percepiscono come troppo piccolo o perché sono troppo veloci a raggiungere l'orgasmo.

Rendigli felice la giornata: fagli sapere che il suo pene ha la forma e le dimensioni perfette per te e che ciò che fa con esso è fantastico. Se ha un'erezione tremolante o qualsiasi altro problema di prestazione, non reagire in modo eccessivo. Fagli sapere che è normale e che non c'è nulla di cui vergognarsi.

Fagli complimenti

sesso 1

«La mia ragazza mi fa sempre i complimenti. Mi afferra i bicipiti con ammirazione quando torno dalla palestra; se succede qualcosa di bello al lavoro, a casa mi aspettano champagne e una festa. Mi sento un re. Molte donne non capiscono quanto siano insicuri gli uomini e quanto desiderino disperatamente l’approvazione» confessa un uomo.

Gli uomini sono fatti per corteggiare le donne, usando complimenti per conquistarle. Siamo stati cresciuti per aspettarci complimenti dagli uomini: che ci dicano che siamo carine, sexy, attraenti.

sesso 5

Alle donne viene insegnato ad ammirare gli uomini principalmente per il loro lavoro o per i loro successi finanziari. Non è "virile" per un uomo chiedere convalida su altre cose. Quando pubblichiamo una foto, i nostri follower saltano subito fuori per dirci quanto siamo belli. Questo non accade agli uomini. La sua compagna è spesso l'unica fonte di complimenti, specialmente sul suo aspetto, quindi faglieli!

Rendi felice la sua giornata: gli uomini hanno bisogno di rassicurazioni e di sapere di essere amati tanto quanto le donne. Cerca di fare almeno un complimento al giorno: un mix di messaggi non-sessuali (Grazie mille per il tuo aiuto) e sessuale (fai il miglior sesso orale del mondo).

Non farsi sentire durante il sesso

sesso 3

«Ho fatto sesso con un sacco di donne e la maggior parte è rimasta completamente in silenzio fino alla fine. Quando pensano che tu stia per raggiungere l'orgasmo, all'improvviso gemono. Sembra finto. Se stessero davvero godendo, perché non hanno fatto un po' di “rumore” prima?» si lamenta un uomo.

Far capire che stai godendo è un segnale per dire che ti stai divertendo e che non desideri che tutto finisca.

sesso 2

È anche estremamente utile come feedback: gemi quando colpisce il punto così lui sa di averlo trovato.

Per alcune le donne, il silenzio aiuta a raggiungere l'orgasmo: chiudiamo gli occhi e fantastichiamo o ci concentriamo sulle sensazioni per raggiungere l'orgasmo. Gli uomini non se ne rendono conto, quindi se il silenzio è ciò di cui hai bisogno per arrivarci, fagli sapere che è per questo che sei silenziosa.

sesso 2

Rendigli la giornata felice: non devi dire parolacce o urlare come una pazza. Ma un sussulto, un gemito o un "è fantastico" sussurrato nel suo orecchio gli faranno capire che stai amando l'esperienza tanto quanto lui spera.

SESSO ORALE