QUESTA CI SEPPELLISCE TUTTI – SORPRESA: LA REGINA ELISABETTA SI AFFACCIA AL BALCONE DI BUCKINGHAM PALACE DURANTE LA PARATA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DI PLATINO, E SALUTA FELICE LA FOLLA CHE LA ACCLAMA – IL MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO AL PAESE: “RESTO IMPEGNATA A SERVIRE IL REGNO UNITO, ISPIRATA DALLA VOSTRA GENTILEZZA E PROFONDAMENTE TOCCATA” (E CARLO MUTO) - VIDEO

La regina ringrazia i sudditi, 'resto al vostro servizio'

la regina elisabetta si affaccia al balcone di bukingham palace per la parate del giubileo di platino

(ANSA) - "Resto impegnata a servire" il Regno Unito e i suoi sudditi "al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia".

Lo scrive la 96enne regina Elisabetta II in un messaggio di ringraziamento rivolto al Paese a conclusione delle celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, rammaricandosi di non aver potuto partecipare a tutti gli eventi del programma, ma dicendosi anche "ispirata dalla gentilezza" e dall'incoraggiamento ricevuto da così tante persone, oltre che "profondamente toccata".

carlo con la regina elisabetta

Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia dal balcone di Buckingham Palace: l’ovazione della folla

Da www.corriere.it

l ologramma della regina elisabetta durante la parata per il giubileo di platino

La regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, accolta dall’ovazione di una piazza stracolma di gente.

La sovrana, in abito verde, è uscita per pochi secondi con al fianco l’erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George e Charlotte, terza e quarta. Mentre i reali salutavano è salito l’inno nazionale, God Save the Queen, intonato dalla folla

parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 2 ed sheeran giubileo di platino platinum party a buckingham palace 4 platinum party a buckingham palace 5 principe william rod stewart platinum party alicia keys al platinum party platinum party adam lambert principe carlo brian may principe william platinum party naomi campbell alla parata per il giubileo di platino della regina la regina elisabetta si affaccia al balcone di bukingham palace per la parate del giubileo di platino l ologramma della regina elisabetta durante la parata per il giubileo di platino carrie e boris johnson kate moss patsy kensit parata per il giubileo di platino della regina elisabetta royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace 3 royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace 2 royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 1 royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace 1 parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 6 parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 4 parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 5 parata per il giubileo di platino della regina elisabetta 3