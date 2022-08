QUESTA ESTATE VI SIETE MAGNATI PURE LA NONNA E ADESSO AVETE PAURA DI SALIRE SULLA BILANCIA? NON VI RESTA CHE PROVARE LA “DINNER CANCELLING” CHE PROMETTE DI FAR PERDERE TRE CHILI IN SOLE DUE SETTIMANE E CHE HA FATTO DIMAGRIRE PURE FIORELLO. IL SEGRETO? BASTA ELIMINARE DEL TUTTO LA CENA - DALLE 17 IN AVANTI NIENTE CIBO: SOLO ACQUA, BEVANDE DEPURATIVE SENZA ZUCCHERI, TÈ E LIQUIDI RICCHI DI MINERALI E VITAMINE – IL TRUCCO PER SOPRAVVIVERE È…

Da "www.corriere.it"

Che cos'è

La dieta che promette di far perdere tre chili in sole due settimane – e ad assicurarlo è un Fiorello snellissimo (che l'ha provata) – arriva dalla Germania. Più che un vero e proprio regime alimentare con prescrizioni e divieti, la «Dinner Cancelling» è un metodo. Messa a punto qualche anno fa dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe, si tratta di una tattica in cui tutto ruota attorno a specifici momenti di digiuno giornaliero.

E il suo effetto, oltre che avere un'azione dimagrante, ha risvolti positivi su tutto il corpo: secondo il suo ideatore, che ha pubblicato diversi libri sul tema tradotti anche in italiano — l'ultimo è Dinner-Cancelling (Niente cena!), Red edizioni —, permetterebbe anche di detossificare l'organismo, rinforzare il sistema immunitario e rallentare i processi di invecchiamento.

Come funziona

Saltare i pasti non va bene? Non tutti sono d'accordo sulla risposta. La dieta «Dinner Cancelling», come anticipa il nome stesso, prevede infatti di eliminare del tutto la cena. L'indicazione è quella di seguire un regime alimentare equilibrato nelle prime ore del giorno, mangiando in modo regolare a colazione, pranzo e merenda, e di interrompere poi l'assunzione di cibo la sera (i liquidi sono ammessi, ma solo quelli non zuccherati). In questo modo si mette sottosopra il metabolismo e anche l'orologio biologico ottenendo effetti stupefacenti sulla forma fisica.

La regola delle 17 del pomeriggio

Il divieto è chiaro e semplicissimo. Dalle 17 in avanti niente cibo: solo acqua, bevande depurative senza zuccheri (o al massimo un cucchiaino di miele), tè e liquidi ricchi di minerali e vitamine. Secondo il nutrizionista Dieter Grabbe, infatti, le cinque del pomeriggio sarebbe l'ora X oltre la quale il metabolismo subisce un rallentamento e mangiare significherebbe affaticare il corpo, con il rischio di accumulare energia sotto forma di lipidi

Il digiuno

Dieter Grabbe non è l'unico fan del digiuno. Insieme a lui, a predicare i prodigi dell'astensione dal cibo per periodi più o meno lunghi, ci sono anche Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e Valter Longo, professore di Biogerontologia all’University of Southern California e direttore del programma di Oncologia e longevità dell’Ifom (l’Istituto di oncologia molecolare di Milano).

Il trucco

Per sopravvivere alle ore di digiuno il trucco è fare colazioni importanti: unico momento della giornata in cui è consentito abbondare.

Il mantenimento

Dieter afferma che per mantenere il peso perso velocemente (circa 3-4 chili in quindici giorni) è necessario saltare la cena almeno tre volte a settimana per sempre. Il digiuno intermittente è una soluzione semplice e in linea con i ritmi circadiani del corpo (i momenti di attività e riposo dell'organismo che coincidono con il giorno e la notte), ma per un risultato funzionale e non rischioso per la salute occorre consultare sempre un nutrizionista.

I rischi

La «Dinner Cancelling» può funzionare se si bilanciano bene i pasti, altrimenti si rischia di non riuscire ad assumere tutti i nutrienti necessari all'organismo e di assopire il metabolismo. Per pianificare colazione e pranzi è, quindi, consigliabile fare riferimento a un nutrizionista ed essere costantemente monitorati da uno specialista.

