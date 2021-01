ALIBABA CALA IL JACK - È BASTATO RIVEDERE IN VIDEO IL SUO FONDATORE PER FAR DECOLLARE IL COLOSSO DELL'E-COMMERCE: IN BORSA IL TITOLO È CRESCIUTO DELL'8,5%, UNA BOTTA DA 58 MILIARDI DI DOLLARI - XI JINPING HA VINTO: NON VOLEVA CANCELLARE JACK MA, CHE È IL VOLTO DEL CAPITALISMO GLOBALE CINESE, GLI È BASTATO STRINGERE IL GUINZAGLIO PER FAR CAPIRE CHE OGNI AZIENDA DEVE UBBIDIRE AL PARTITO...