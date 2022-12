QUESTA È ROMA: TUTTO SI TIENE - L’INDAGINE CONDOTTA DAI CARABINIERI SULL’AVVOCATO TEDESCHINI E LE SENTENZE PILOTATE AL TAR DI ROMA HA ORIGINE DA UN ALTRO FASCICOLO DELLA PROCURA, QUELLO CHE VEDE INDAGATO L'AVVOCATO LUCA DI DONNA EX COLLEGA E SOCIO DI STUDIO DI GIUSEPPE CONTE, ACCUSATO INSIEME AD ALTRI PROFESSIONISTI DI "ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE", PER GLI APPALTI CHE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA AVREBBE GARANTITO E PROCURATO A SOCIETÀ E AZIENDE...

FEDERICO TEDESCHINI

Fabio Amendolara per “la Verità”

L'inchiesta di Roma sull'avvocato Luca Di Donna e sul giro di legali legati all'ex premier Giuseppe Conte miete la prima vittima: Federico Tedeschini, pure lui noto civilista della Capitale che, mentre con La Verità scherzava, con un gusto tutto romano per la battuta, sull'inconsistenza del traffico di influenze illecite, avrebbe commesso, secondo il giudice che per lui ha disposto gli arresti domiciliari, un reato più grave, la corruzione.

LUCA DI DONNA

«Per noi avvocati il traffico di influenze che vol di'?», giocherellava mentre i cronisti della Verità gli chiedevano un anno fa se era stato perquisito. Prima di congedarsi fece una previsione: «Con questa accusa nel processo mi assolvono, ma prima mi rompono le scatole». E con la consueta arguzia affermò che li stava aspettando: «Vengano pure, non sono uno che si spaventa». L'altro giorno i carabinieri si sono presentati a casa sua. E del collega Pierfrancesco Sicco (finito pure lui ai domiciliari).

FEDERICO TEDESCHINI

Ma sono state notificate anche altre misure cautelari: la sospensione dai pubblici uffici per 12 mesi per il magistrato presidente della Terza sezione del Tar del Lazio, Silvestro Maria Russo, per l'avvocato Giammaria Covino e per il commissario ad acta dell'Ato di Imperia, Gaia Checcucci (ieri inibita dal governatore ligure Giovanni Toti). L'inchiesta, proprio come aveva ricostruito La Verità, parte da quella su Di Donna, nella quale emerse che nello studio Alpa-Di Donna durante la pandemia si sarebbe consumato un incontro per l'affare mascherine, con un imprenditore in cerca di contatti per ottenere commesse dal commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri.

LUCA DI DONNA GIUSEPPE CONTE

E dopo l'articolo della Verità dell'ottobre 2021, i carabinieri, con due informative del febbraio 2022, segnalano alla Procura di Roma alcune «conversazioni [...] costituenti autonome notizie di reato in tema di corruzione». Tedeschini con Di Donna ha condiviso più di una causa civile. Tra queste ne spicca una a difesa del presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino, silurato da una decisione dell'Anac che aveva ritenuto inconferibile l'incarico.

I giornali notarono subito il dream team messo in campo da D'Agostino: il professor Guido Alpa, mentore di Conte, e con lui anche Di Donna (l'Autorità portuale lo ha pagato 15.000 euro) e Tedeschini. Il prestigioso collegio difensivo incassò una vittoria davanti al Tribunale amministrativo e D'Agostino tornò in sella. Ma i carabinieri si sono concentrati su alcuni contenziosi amministrativi.

FEDERICO TEDESCHINI - GAIA CHECCUCCI - SILVESTRO MARIA RUSSO

E le due strade di Di Donna e di Tedeschini si sono divise. Dalle chiacchierate intercettate nello studio Tedeschini, annotano i carabinieri, sarebbe emerso che l'avvocato «non solo avrebbe messo a disposizione dei clienti la sua professionalità, ma soprattutto collaudati rapporti con pubblici ufficiali in posizioni apicali». E, così, intercettazione dopo intercettazione, è stata ricostruita quella che secondo i pm era la volontà di interferire con le centrali del potere romano.

Con trucchetti per pilotare provvedimenti amministrativi e strategie per tentare di influenzare le nomine all'interno del Consiglio di Stato (con tanto di «cavallo di Troia» con il compito di informare il presidente Franco Frattini che l'eventuale pubblicazione di notizie in merito avrebbe screditato il Consiglio), ma anche «la nomina ai vertici delle unità di struttura per la realizzazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)». E non solo.

FEDERICO TEDESCHINI - GAIA CHECCUCCI - GIANMARIA COVINO - SILVESTRO MARIA RUSSO

A Tedeschini si rivolgeva chiunque aspirasse a ricoprire incarichi di rilievo per trovare quello che i magistrati definiscono «il giusto canale istituzionale». E lui si faceva forte di un'amicizia col marito del capo di gabinetto di Mara Carfagna al ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, Francesca Quadri (che non è indagata). Proprio Checcucci, per esempio, mirava «a essere nominata capo dipartimento della struttura per il Pnrr». Tedeschini, invitando Covino a una cena con la Quadri, torna a ironizzare: «Me l'ha chiesto la Checcucci... è una marchetta... mo' ci danno il traffico di influenze». Alla fine, invece, è spuntata l'accusa di corruzione.