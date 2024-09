La balla della laurea di Maria Rosaria Boccia

Estratto dell’articolo di François De Tonquédec per “La Verità”

I PRESUNTI TITOLI DI STUDI DI MARIA ROSARIA BOCCIA

Dal profilo Linkedin di Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice che con i suoi post e le sue dichiarazioni ha travolto l'ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano emerge un percorso accademico a dir poco singolare. Nel suo profilo, Boccia, nata nel 1983, alla voce «Formazione» indica un primo step raggiunto nel 2001, presso il «Liceo scientifico E. Pascal» di Pompei.

L’anno successivo, la donna indica nel suo curriculum «L’istituto tecnico commerciale Ernesto Cesaro» di Torre Annunziata. In nessuna delle due voci del curriculum viene indicato in titolo di studio conseguito e la relativa votazione, Poi, nel 2005, stando a quanto pubblicato su Linkedin, la Boccia avrebbe conseguito una laurea in economia aziendale presso l’università degli Studi di Napoli Parthenope.

maria rosaria boccia

In realtà, secondo la documentazione che La Verità ha potuto visionare, il 2005 è l’anno in cui la mancata consulente di Sangiuliano si era iscritta all’ateneo napoletano, (dopo aver frequentato per 2 anni l’università Federico II di Napoli, rinunciando però agli studi) senza però, stando a quanto risulta a questo giornale, mai completare il percorso iniziato.

Alla Verità risulta anche che l’imprenditrice avrebbe dichiarato di aver sostenuto presso la Parthenope 17 esami, divisi tra i tre anni di corso. Nel primo anno gli esami sarebbero stati 9 […] Nel secondo anno gli esami sostenuti con successo sarebbero stati 6, mentre al terzo avrebbe dichiarato di averne conseguito uno. Senza però, come detto, mai completare il percorso di studi, ai quali avrebbe definitivamente rinunciato nel 2020.

La laurea arriverà, come vedremo più avanti, farà poi in un altro ateneo, portando in dote gli esami sostenuti alla Parthenope, anche se non tutti sarebbero stati riconosciuti, forse per alcune differenze tra i due corsi di laurea. Prima di diventare dottoressa, la Boccia avrebbe però conseguito, sempre secondo il suo profilo Linkedin, un diploma di «perito tessile - tecnico moda» presso L’intelligentia istituti, una scuola superiore parificata con tre sedi in Campania. Che attualmente ha in effetti un corso di studi nel settore della moda, ma che, almeno nell’offerta proposta adesso, non porta a conseguire il ruolo di perito tessile.

MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1

La Boccia avrebbe poi in effetti conseguito una laurea in Economia, nel 2023. Anche questa citata, insieme a quella «fantasma» del 2005, sul profilo Linkedin. Nel 2023, l’imprenditrice di Pompei avrebbe infatti conseguito una «laurea in Economia e management, economia aziendale/manageriale» presso L’università telematica Pegaso.

Alla Verità risulta che l’agognato titolo di studio sia in effetti stato conseguito dalla Boccia, ma che l’ateneo telematico Pegaso starebbe valutando di avviare un audit per verificare l’originalità della tesi di laurea della donna, attraverso strumenti e tecnologie antiplagio di cui l’ateneo è dotato.

Se la presenza di una laurea non conseguita sul Linkedin lascia il tempo che trova, il discorso cambierebbe se la Boccia avesse indicato la laurea alla Parthenope anche nel curriculum inviato al Mibac per l’istruttoria del suo decreto di nomina come consulente del ministro Sangiuliano.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

La doppia laurea sulla stessa materia potrebbe infatti aver suscitato perplessità negli uffici che dovevano predisporre la nomina. E soprattutto, la donna avrebbe dichiarato il falso in atto trasmesso alla pubblica amministrazione, con tutte le possibili conseguenze del caso. Ipotesi, al momento, tutte da verificare. Quello che invece è certo è che ieri un altro incarico che l’imprenditrice di Pompei vantava su Linkedin si è sgretolato. [...]

Boccia, la Federico II: “Non ha incarichi di docenza all'università”

Estratto da www.repubblica.it

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice del caso Sangiuliano, non è titolare di nessuna cattedra o ruolo di assistenza a docenti all'università Federico II di Napoli, a differenza di quanto riportato sul suo account Linkedin, dove scrive di essere "docente universitario" di "Scienze della comunicazione e Media Digitali" del master in Medicina Estetica per l'anno accademico 2024/2025.

Lo si legge nella risposta dell'Ateneo (anticipata da un articolo di Repubblica) all'accesso civico richiesto dall'Ansa. "Non risulta alcuna docente o ricercatrice a nome di Maria Rosaria Boccia alle dipendenze dell'Ateneo - riporta il documento - né risulta alcuna documentazione attestante lo svolgimento di servizio di assistenza docenti, né, infine, risulta la stipula con l'Ateneo di contratti di docenza". [...]

GENNARO SANGIULIANO - MEME DI 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA MARIA ROSARIA BOCCIA INTERVISTATA DALLA STAMPA LE CARTE SEGRETE - MEME BY USBERGO MARIA ROSARIA BOCCIA, GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY MACONDO maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa maria rosaria boccia al concerto dei coldplay 2