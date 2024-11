13 nov 2024 19:05

QUESTA SÌ CHE UN’INTERPRETAZIONE DA OSCAR – CASTELLITTO CI VUOLE FAR CREDERE CHE NON LASCIA PER GLI INNUMEREVOLI SCANDALI CHE HANNO COSTELLATO IL SUO MANDATO DA PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, MA PERCHÉ VUOLE “TORNARE A FARE” IL SUO “VERO MESTIERE”: “GLI ATTACCHI MI HANNO FERITO MA MAI IMPAURITO” – “AVRÒ NOSTALGIA MA NON RIMPIANTI” – NOMINATO DA SANGIULIANO (SU INPUT DI PUPI AVATI) A OTTOBRE 2023, CASTELLITTO NEL GIRO DI UN ANNO NE HA FATTA UNA PIÙ DEL DIAVOLO, TRA CONTRATTI AL SUO MANAGER TEATRALE, LICENZIAMENTI E L’INCARICO ALLA MOGLIE, MARGARET MAZZANTINI…