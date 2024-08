QUESTA VOLTA DICAPRIO FA SUL SERIO – L’ATTORE AMERICANO SVACCANZA A PORTOFINO CON LA FIDANZATA VITTORIA CERETTI, PER LA QUALE HA ROTTO LA REGOLA DEI 25 ANNI (LASCIAVA TUTTE QUELLE CHE SUPERAVANO QUELL’ETÀ) – LEO È RIMASTO TUTTO IL GIORNO A SONNECCHIARE NELLO YACHT, MENTRE L’AMICO TOBEY MAGUIRE PORTAVA LA MODELLA IN GIRO CON LA MOTO D’ACQUA. POI, LA SERA, TUTTI A CENA A “LA GRITTA” CON QUALCHE OTTIMA BOTTIGLIA DI VINO ROSSO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Beatrice D'Oria per “il Secolo XIX - ed. Levante”

leonardo di caprio e vittoria ceretti a portofino 2

Del resto ci aveva portato quasi tutte le sue ex. Poteva mancare un ritorno con colei che pare essere "quella giusta"? Leonardo DiCaprio, che spegnerà 50 candeline a novembre, e Vittoria Ceretti, 26, stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia. […]

[…] A un anno esatto dall'inizio della loro storia d'amore, eccoli a Portofino per una tappa "toccata e fuga" nella perla del Tigullio: l'attore premio Oscar e la super top model sono arrivati in sordina lunedì e sono ripartiti nella notte. Con destinazione Toscana e Costiera Amalfitana, dove stanno proseguendo le loro Italian Holidays.

A Portofino hanno trascorso la giornata sul lussuoso yacht con cui stanno solcando il Mediterraneo. La coppia si è lasciata andare a qualche effusione a bordo, prima di una cena sul tardi a La Gritta, dove non si sono fatti mancare qualche ottima bottiglia di vino rosso.

leonardo di caprio e vittoria ceretti a portofino 1

Con loro anche l'ex Spiderman Toby Maguire, migliore amico di DiCaprio sin dai tempi dell'adolescenza (e collega sui set di "Don's Plum" e "Il grande Gatsby"), che ha portato la modella a scorrazzare sulle onde a bordo della moto d'acqua. Anche perché DiCaprio sembrava troppo preso dal relax a bordo dello yacht, da cui non è sceso se non a tarda ora per recarsi al ristorante. Una vacanza tra amici, non solo di coppia: con loro anche gli attori Lukas Haas ed Emily Skinner e l'ex caporedattore di Vogue UK e direttore editoriale europeo di Condé Nast, Edward Kobina Enninful, insieme al compagno Alec Maxwell.

Vittoria, scesa in piazzetta, era una visione: microabito di paillettes luccicanti e sandali bassi, a coprirla una felpa nera (l'aria condizionata non perdona…). Lui con su il suo look d'ordinanza, in total black, con cappellino da baseball dei Los Angeles Dodgers e l'immancabile mascherina a coprire metà del volto, uno stratagemma che usa sempre quando si trova in posti pubblici per cercare di non farsi riconoscere.

leonardo di caprio e vittoria ceretti a portofino

Ma è impossibile non notarli: in piazzetta gli sguardi erano tutti per loro. Una coppia ormai consolidata: con la modella italiana, l'attore di "Titanic" e "The Wolf of Wall Street" starebbe vivendo «una storia d'amore seria», scrive People citando una fonte vicino al divo di Hollywood.

L'incontro un anno fa, ad agosto 2023: prima le paparazzate a Santa Barbara, in California, mentre mangiavano insieme un gelato. Poi l'appassionato bacio sulla pista da ballo in una nota discoteca di Ibiza, che confermava i rumors.

leonardo di caprio e vittoria ceretti a portofino

A presentarli la ex di lui, Gigi Hadid, collega di passerella di Vittoria. Che non avrebbe preso troppo bene la liaison tra il suo precedente boyfriend e l'(ex) amica […] a settembre 2023, complice la settimana della moda di Milano dove lei era tra le protagoniste, Leonardo DiCaprio aveva presentato la neo-fidanzata a mamma Irmelin Indenbirken e insieme erano andati a visitare la Pinacoteca Ambrosiana.

In ottobre lei gli era stata accanto alla festa per i suoi 49 anni, dove «si sono sbaciucchiati tutta la notte», scriveva PageSix[…]. A marzo scorso la notizia "bomba": durante un pranzo, Vittoria viene vista con un bel brillocco all'anulare sinistro.

vittoria ceretti e leonardo di caprio a portofino

[…] Ma che lui faccia sul serio con lei lo sostengono in molti. Tanto per cominciare lui per lei ha "infranto la regola" che lo voleva accanto a bellissime compagne non oltre i 25 anni: quando Vittoria festeggiò i 26 anni molti avevano scommesso che il suo rapporto con Leo avesse le ore contate. E invece… Come dimostrano le immagini a Portofino, la coppia fila d'amore e d'accordo.

di caprio ceretti leonardo di caprio a portofino tobey maguire a portofino