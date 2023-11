26 nov 2023 17:45

QUESTA VOLTA ELON MUSK RISCHIA DI SBATTERE DAVVERO LA TESLA – UN GIUDICE DELLA FLORIDA HA DATO IL VIA LIBERA A UNA CAUSA PER DANNI CONTRO LA CASA AUTOMOBILISTICA ELETTRICA: ELON E GLI ALTRI DIRIGENTI AVREBBERO PUBBLICIZZATO IL SISTEMA DI “AUTOPILOT” COME COMPLETAMENTE AUTONOMO, QUANDO IN REALTÀ NON È IN GRADO DI FUNZIONARE SENZA L’APPORTO DEL GUIDATORE. UN UOMO CI HA RIMESSO LA VITA…