17 mag 2022 15:43

PER QUESTI DATORI DI LAVORO, SOLO CEFFONI - IN UN BAR VICINO PISA UNA TIROCINANTE HA SCOPERTO DOPO UNA SETTIMANA CHE NON SAREBBE STATA PAGATA: LA PROPRIETARIA LE HA SPIEGATO CHE IL "PERCORSO FORMATIVO" ERA SENZA REMUNERAZIONE, COSÌ LA GIOVANE SI È INCAZZATA E HA COMINCIATO A LANCIARE I POSACENERE DENTRO IL LOCALE CERCANDO DI DISTRUGGERE QUALCOSA - QUANDO È ARRIVATA LA POLIZIA, SI ERA GIÀ DILEGUATA...