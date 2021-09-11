talebani celebrano vittoria 10
QUESTI TALEBANI NON CONVINCONO NESSUNO: DOPO LA CINA, ANCHE L'IRAN DUBITA DEL NUOVO ESECUTIVO AFGHANO: TEHERAN STORCE IL NASO PER L'ASSENZA DI RAPPRESENTANTI SCIITI - IERI UN'ORA DI MEZZA DI COLLOQUIO TRA BIDEN E XI JINPING: PECHINO HA ACCUSATO WASHINGTON DI AVER DETERMINATO CON L'INTERVENTO IN AFGHANISTAN UN "SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE" - E GLI USA SONO TENTATI DI LASCIARE I CINESI A SBRIGARSELA DA SOLI A KABUL...-
talebani celebrano vittoria 10
LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHI HA VINTO? LE RAGAZZE TRIONFANO CON IL LEONE D'ORO AL BELLISSIMO FILM SULL'ABORTO NEGLI ANNI 60 "L'EVENEMENT" DI AUDREY DIWAN. MA SONO PREMIATE ANCHE JANE CAMPION PER LA REGIA DI "POWER OF THE DOG" E... - STRAVINCE PERÒ ANCHE NETFLIX (E NAPOLI E MARADONA E PINO DANIELE) CON "È STATA LA MANO DI DIO" DI PAOLO SORRENTINO - MIGLIOR ATTORE JOHN ARCILLA, UNA SPECIE DI FIORELLO FILIPPINO – AGLI ITALIANI SPETTA ANCHE UN PREMIO SPECIALE… - TUTTI I VINCITORI – VIDEO
ZAN ZAN! IL DEPUTATO PD, PALADINO DELLA LOTTA ALL'OMOTRANSFOBIA, DA GIOVANE VOTAVA LEGA NORD. NEL '94 SCRISSE UNA LETTERA A "L'INDIPENDENTE" CONTRO "I TRANSFUGHI CHE VANNO CON AN". A "LIBERO" CONFESSA: "SONO CRESCIUTO IN UNA FAMIGLIA LEGHISTA, QUELLO È UN VOTO DI UN VENTENNE CONTRO LA PARTITOCRAZIA DELLA PRIMA REPUBBLICA CHE USCIVA DA TANGENTOPOLI, LA MIA PRIMA TESSERA DI PARTITO È STATA QUELLA DEI DS. LA LEGA OGGI È DIVENTATA OMOFOBA E RAZZISTA.."
LE AUTO CHE HANNO FATTO LA STORIA – NELLA CLASSIFICA DELLE MACCHINE PIÙ VENDUTE DI TUTTI I TEMPI CI SONO CINQUE TEDESCHE, TRE AMERICANE, DUE GIAPPONESI E UN’ITALIANA – LA REGINA INDISCUSSA È LA TOYOTA COROLLA CON PIÙ DI 50 MILIONI UNITÀ, 9 MILIONI DELLA SECONDA CLASSIFICATA – LA CLASSIFICA COMPLETA…
"LE AUTOSTRADE ITALIANE FANNO SCHIFO" - DOPO ROBERTO MANCINI ANCHE BRIATORE SBROCCA DOPO ESSERE RIMASTO IMBOTTIGLIATO NEL TRAFFICO DELL'A10 - "NON DOVREMMO PAGARE IL TICKET, MA DOVREMMO CHIEDERE I DANNI" - "E' TUTTA L'ESTATE CHE E' COSI' E NON VEDO NESSUNO LAVORARE NEI CANTIERI", HA CONTINUATO L'IMPRENDITORE IN UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL - IL TRATTO LIGURE, PER VIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, E' UNO DEI PIU' TRAFFICATI E... - VIDEO
MUGHINI - "AVEVO BUONI PRESENTIMENTI PER LA PARTITA CON IL NAPOLI. PENSAVO CHE LE COSE NON POTEVANO ANDARE PEGGIO ALLA JUVE DI QUANTO FOSSERO GIÀ ANDATE NELLE DUE PRIME PARTITE DEL TORNEO. E INVECE IL NOSTRO PORTIERONE NEL SECONDO TEMPO HA FATTO UNO SCEMPIO INENARRABILE, E POI KEAN HA INDIRIZZATO DI TESTA LA PALLA VERSO LA SUA PARTA. MI È DIFFICILE CREDERE CHE LA JUVE FACCIA PARTE DELLE SQUADRE CANDIDATE AL TITOLO. PER FORTUNA IL CAMPIONATO È TALMENTE LUNGO DA..."
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.522 CASI E 62 DECESSI, CON 286.028 TAMPONI (5.440 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80,2 MILIONI, CON PIÙ DI 39,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (73,12% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “LE INFEZIONI STANNO COINVOLGENDO DI MENO I GIOVANI. L'ETA' MEDIA E' DI...”