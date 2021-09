UNA QUESTIONE DI STILE - IN TEXAS UNA FAMIGLIA E' STATA AGGREDITA DA UN GRUPPO DI RAGAZZE, FURIOSE PER I COMMENTI SUL LORO ABBIGLIAMENTO SUCCINTO - LE DONNE HANNO DATO IL VIA ALLO SCONTRO FISICO LANCIANDO SUI QUATTRO AVVENTORI UN SEGGIOLONE - A QUEL PUNTO PADRE, MADRE E DUE FIGLIE SI SONO ALZATI E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Rissa in Texas

In un ristorante iHop del Texas è scoppiata una rissa a tema abbigliamento. Una famiglia ha infatti insultato alcune ragazze vestite in modo succinto. Le donne non se lo sono fatto dire due volte e hanno lanciato sul tavolo della famiglia un seggiolino per bambini blu.

Padre, madre e figlie si alzano furiosi dal tavolo e si scagliano contro le donne. Per due minuti e 18 secondi i due gruppi si prendono a pugni e si picchiano a vicenda in tutto il ristorante mentre i clienti scioccati guardano con orrore.

Rissa in Texas 2

E quando le cose sembrano calmarsi, una delle ragazze ne aggredisce un’altra e la rissa riprende vita. Vedere per credere.

Rissa in Texas 4 Rissa in Texas 5 Rissa in Texas 6 Rissa in Texas 3