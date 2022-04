QUESTO FIGLIO ERA PERDUTO ED È STATO RITROVATO - UN RAGAZZO AUTISTICO DI 19 ANNI E' STATO RINTRACCIATO NELLO UTAH A TRE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA - LA MADRE, CHE VIVE IN CALIFORNIA, A MILLE CHILOMETRI DI DISTANZA, NON AVEVA MAI SMESSO DI CERCARLO - AL SUO RITROVAMENTO SI E' ARRIVATI GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI SEMPLICI CITTADINI E DELLE FORZE DELL'ORDINE: DA SETTIMANE GLI ABITANTI DELLA CONTEA SUMMIT AVEVA SEGNALATO UN RAGAZZO CHE...

I suoi genitori non avevano mai smesso di cercarlo, tra volantini e appelli sui social. Dopo quasi tre anni, la speranza di trovarlo vivo si era affievolita a tal punto che avevano iniziato a cercarlo anche tra i morti. Così quando qualche giorno fa è arrivata la telefonata dello sceriffo, la madre si è tenuta forte, come per reggere una notizia irricevibile per una madre: la fine del suo ragazzo, svanito nel nulla a 16 anni dalla sua casa Clearkale, in California.

Sparito nel settembre del 2019, portato chissà dove dai sui disturbi autistici che lo facevano vagabondare senza meta. Invece no. Contro ogni aspettativa le comunicano che è stato trovato un Oswalt Connerjack a oltre mille chilometri di distanza, nello Utah. «Il mio Oswalt aveva una voglia sul collo» si affretta a precisare la donna al telefono. Dettaglio presente nell'Osvalt ritrovato.

Insieme al nonno, il patrigno si precipita a Park City, per identificare personalmente il ragazzo. In uno dei due video inviati alla Cnn dall'ufficio dello sceriffo, il patrigno reagisce con un urlo di gioia quando la polizia gli mostra la foto segnaletica di Oswalt. «E' lui?» si sente la voce della madre dall'altro capo del telefono. «Un po' più cresciuto, ma sì, è lui» risponde il compagno. «Il mio tesoro è vivo» si sente singhiozzare la donna. «Me lo porti qui per favore?», chiede dalla nuova casa a Idaho Falls, nell'Idaho, dove la coppia si è trasferita dopo la scomparsa del ragazzo.

Al suo ritrovamento si è arrivati grazie alla collaborazione di semplici cittadini e delle forze dell'ordine. Da settimane gli abitanti della contea Summit, non lontano da Salt Lake City, avevano segnalato preoccupati un ragazzo che vagava sperso nell’area con un carrello della spesa. Ma gli agenti, hanno spiegato, non avevano potuto fermarlo perché non aveva compiuto nessuna infrazione. Era tranquillo, rispettoso della legge.

Con l'ultima segnalazione, sabato 9 aprile, la svolta: il ragazzo aveva passato la notte all'addiaccio, sdraiato davanti a una stazione di servizio. Gli agenti si avvicinano e registrano con le body cam l'intervento. Si vede Oswalt seduto a terra, tremava dal freddo. Accetta di riscaldarsi nell'auto dei poliziotti ma non dà il suo nome. Acconsente però a farsi prendere le impronte digitali.

Resta il mistero su cosa abbia fatto Oswalt in questi tre lunghi anni, come sia riuscito a sopravvivere alla vita di strada, tra l'altro anche durante una pandemia. Per far luce sul passato bisognerà dargli tempo.