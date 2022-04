IN QUESTO MONDO DI CRIPTO-LADRI - L'ACCOUNT INSTAGRAM DI "BORED APE YACHT CLUB" È STATO COLPITO DA DEGLI HACKER CHE HANNO RUBATO UN CENTINAIO DI TOKEN, DAL VALORE DI DIVERSI MILIONI DI DOLLARI, DAI PORTAFOGLI DI ALCUNI UTENTI - I CYBERCRIMINALI, DOPO ESSERSI IMPOSSESSATI DELL'ACCOUNT, HANNO PUBBLICATO UN LINK DOVE DICEVANO DI DISTRIBUIRE DEGLI NFT GRATUITI, MA IN REALTÀ IL COLLEGAMENTO GLI DAVA IL CONTROLLO DEI PORTAFOGLI CRITTOGRAFICI METAMASK DEGLI UTENTI...

Tommaso Meo per www.wired.it

I token non fungibili (nft) più amati dalle celebrità, le “scimmie annoiate” della collezione Bored Ape Yacht Club (Bayac) sono di recente state al centro di una truffa milionaria. L'account Instagram di Bored Ape è stato infatti violato provocando il furto di nft per milioni di dollari, ha annunciato su Twitter Yuga Labs, la compagnia che gestisce il progetto di token lanciato lo scorso aprile.

I cybercriminali, dopo aver preso possesso dell'account, hanno annunciato un falso airdrop, una distribuzione di nft gratuiti nel prossimo progetto di metaverso Otherside, incoraggiando gli utenti a fare clic su un link. Il collegamento dava invece ai truffatori il controllo dei portafogli crittografici MetaMask degli utenti. Secondo quanto riferito, il link fraudolento rimandava a una pagina che assomigliava al sito web di Bored Ape Yacht Club.

Durante la truffa sono stati rubati quattro nft di Bored Ape Yacht Club, sei di Mutant Ape Yacht Club e tre di Bored Ape Kennel Club per un valore stimato superiore a 2,5 milioni di dollari. In questo momento ciascuna scimmia annoiata vale un minimo di 430mila dollari (145 ethereum). I cani del Bored Ape Kennel Club sono stati resi disponibili gratuitamente per i possessori di Bored Ape lo scorso giugno e ora costano un minimo di 42.000 (14 ether).

La collezione Mutant Ape Yacht Club è stata lanciata lo scorso agosto sempre tramite un airdrop e ora un singolo token ha un prezzo minimo di 117mila dollari (39 ethereum). La truffa non ha però riguardato solo i token di Bayc: un utente ha anche perso il proprio nft Clone X, del valore di circa 54mila dollari. In tutto sarebbero stati rubati circa un centinaio di token, secondo The Block.

Al momento non è chiaro come i truffatori siano entrati nell'account Instagram di Bored Ape Yacht Club. “Al momento dell'hacking, l'autenticazione a due fattori era abilitata e la sicurezza che circondava l'account Instagram seguiva le migliori pratiche”, ha dfatto sapere Yuga Labs. Dopo aver rimosso tutti i collegamenti a Instagram dai suoi servizi, l'azienda ha ripreso il controllo dell’account e sta “indagando su come l'hacker abbia ottenuto l'accesso con il team di Instagram”, ha aggiunto.

Su Etherscan, intanto, un portafoglio collegato ai cybercriminali è stato segnalato per phishing. OpenSea, il più grande mercato nft del mondo, ha messo un'etichetta di attività sospetta sulla merce rubata, ma chi ha rubato i token ne ha già caricati diversi su LooksRare, un altro mercato Nft, riporta Cnet. Solo i quattro nft Bored Ape sono stati venduti per 1,6 milioni di dollari.

L'incidente che ha coinvolto Bored Ape Yacht Club è solo l'ultimo furto di nft messo a segno grazie a un phishing. A febbraio diversi utenti di OpenSea hanno perso l'accesso a circa 250 token per un valore stimato di 1,4 milioni di dollari.

