5 mar 2021 15:30

IN QUESTO MONDO DI LADRI - UN EX DIRETTORE DI BANCA E DUE BADANTI ROMENE SONO FINITI AI DOMICILIARI PER AVER TRUFFATO UN 97ENNE TORINESE, SVUOTANDO I SUOI CONTI CORRENTI E RIUSCENDO A FARSI NOMINARE EREDI UNIVERSALI: SECONDO LA FIGLIA DEL PENSIONATO CHE HA SPORTO DENUNCIA, I TRE AVREBBERO APPROFITTATO DELLE CONDIZIONI DEBILITATE DELLA VITTIMA PER…