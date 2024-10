IN QUESTO MONDO DI LADRI – NEL 2023 IN ITALIA I FURTI IN CASA E LE RAPINE SONO AUMENTATI DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE: IN TOTALE 147MILA, OVVERO 410 AL GIORNO – ROMA È IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON 13.463 “COLPI” COMMESSI (9,1% DEL TOTALE), SEGUITA DA MILANO E TORINO – SECONDO IL RAPPORTO CENSIS-VERISURE, PER IL 48% ITALIANI IL FURTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE È IL REATO CHE FA PIÙ PAURA…

NEL 2023 +10,4% FURTI ABITAZIONE, ROMA IN CIMA A GRADUATORIA

(ANSA) - "Nel 2023 aumentano sia le rapine, che sono state 1.858, che i furti in abitazione, che sono stati 147.660 (+10,4% rispetto al 2022): come dire che ogni giorno vengono commessi 410 furti e rapine nelle case degli italiani. I grandi centri metropolitani sono catalizzatori di occasioni per i malintenzionati.

Roma si colloca in cima alla graduatoria con 13.463 furti in abitazione commessi nel 2023 (9,1% del totale), seguita da Milano con 9.552 (6,5%) e Torino (5.795, pari al 3,9%). Un furto ogni cinque avviene in una di queste tre grandi aree metropolitane.

Se si considera l'incidenza dei furti sulla popolazione residente, ai primi posti si trovano tre province toscane: Pisa con 48,1 furti in abitazione su 10.000 residenti, Firenze (43,3 per 10.000) e Lucca (42,7 per 10.000). Nell'ultimo anno le province dove i furti in casa aumentano di più sono Trieste (+57,5% dal 2022 al 2023), Pesaro Urbino (+56,8%) e l'Aquila (+55,6%)". È quanto emerge dalla terza edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.

PER 48,0% ITALIANI FURTO IN CASA È IL REATO CHE FA PIÙ PAURA

(ANSA) - "La paura più grande, è il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli italiani dichiara infatti che il reato che ha più timore di subire è il furto in casa, evento già sperimentato dal 24,4% della popolazione". È quanto emerge dalla terza edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.

"Le preoccupazioni sulla sicurezza da parte degli italiani si riflettono in alcune

abitudini quotidiane: il 9,3% della popolazione ha paura di stare a casa da solo di giorno, il 22,2% teme di rimanere da solo di notte, il 38,5% di uscire di casa lasciandola incustodita - si legge nel report -. Queste preoccupazioni sono più diffuse tra le donne e i giovani".

