14 mar 2023 20:03

IN QUESTO MONDO DI LADRI – UN'OSTERIA IN PROVINCIA DI VICENZA È STATA DERUBATA NOVE VOLTE IN SEI MESI: PER I TITOLARI DEL LOCALE IL RESPONSABILE SAREBBE SEMPRE LO STESSO UOMO CHE È ANCORA A PIEDE LIBERO – TRA CONTANTI, GENERI ALIMENTARI E VINO IL MALVIVENTE HA FATTO SPESA PER OLTRE 15MILA EURO. L’ESASPERAZIONE DEI PROPRIETARI: “NON CE LA FACCIAMO PIÙ A LAVORARE PER DIVERSE ORE AL GIORNO, PER POI VENIRE DERUBATI…”