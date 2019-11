IN QUESTO MONDO DI LADRI – ALCUNI EX TOPI D’APPARTAMENTO REDENTI SPIFFERANO UNA SERIE DI CONSIGLI PRATICI PER DIFENDERSI DAI FURTI E INGANNARE GLI ODIOSI LADRI – MAI LASCIARE GLI SCATOLONI VUOTI DEGLI ULTIMI ACQUISTI VICINO ALLA PORTA, OCCHIO A LASCIARE LE CHIAVI DELLA MACCHINA IN UN PORTAOGGETTI VICINO ALLA PORTA E NON CHIUDERE I CASSETTI DELLA SCRIVANIA, NASCONDI GLI OGGETTI DI VALORE IN…

DAGONEWS

ladri in casa

Alcuni ex topi di appartamento hanno condiviso su internet una serie di errori che commettono le persone quando cercano di difendere la loro casa dall’arrivo indesiderato dei ladri. Oltre a postare su Facebook dal luogo della vacanza, chiudere a chiave i cassetti di una scrivania e non cambiare le serrature dopo aver subito un furto, ecco una serie di consigli per non farvi cogliere alla sprovvista.

Non lasciare i pacchi vicino alla porta

ladri in casa

In questo periodo dell'anno le persone investono in grandi laptop e TV. Ma ricordate di buttare via i cartoni e non lasciarli vicino alla porta - e certamente non in vista sulla strada. Un ex ladro ha scritto: «Se acquisti un nuovo televisore o un computer, rompi la scatola. Non lasciarlo solamente nel cestino della spazzatura».

Non chiudete i cassetti della scrivania

ladri in casa

Alla domanda sui posti peggiori in cui lasciare oggetti di valore, un utente ha scritto: «In ordine: qualsiasi cassetto della scrivania, del comodino, della biancheria intima. Sotto il letto, nel guardaroba. In bagno o in cucina (sopra la stufa e in tutti i contenitori sopra gli armadi). Soprattutto chiudendo il cassetto a chiave stai indicando al ladro dove tieni la roba di valore. Riuscirà facilmente ad aprilo. Occhio a tenere un mazzo di chiavi vicino alla porta. Il ladro lo prenderà e tornerà a farvi vista. In ogni caso cambiate la serratura».

Ingannate i ladri

ladri in casa

Un utente ha suggerito di ingannare i ladri acquistando bigiotteria "dall'aspetto costoso" e di lasciarla in mostra con dei soldi sopra. Il ladro potrebbe decidere di portare via quella lasciando perdere il resto.

Investi in un'illuminazione automatizzata

Un modo per proteggere la casa è acquistare quei sistemi intelligenti che consentono di accedere la luce a distanza, impostando accensione e spegnimento nei diversi ambienti in diversi orari per confondere i ladri.

ladro

Nascondi i tuoi oggetti di valore in soffitta

Pare essere la scommessa più sicura. Il ladro deve fare molto in fretta e la soffitta è il luogo in cui normalmente non va a guardare.

Non lasciare le chiavi della macchina in bella vista sul mobile vicino alla porta

Il ladro potrebbe averti seguito e potrebbe anche aver adocchiato la tua macchina. In molti hanno visto sparire, oltre agli oggetti di valore in casa, anche la loro auto.

ladro appartamento ladro appartamento 1

ladro piede di porco