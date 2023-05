7 mag 2023 17:50

DI QUESTO PASSO, MILANO DIVENTERA' UNA TENDOPOLI - LA PROTESTA DI ILARIA LAMERA, STUDENTESSA BERGAMASCA DEL POLITECNICO DI MILANO CHE DA MARTEDÌ SCORSO DORME IN UNA TENDA DI FRONTE ALL’ATENEO PER MANIFESTARE CONTRO IL CARO-AFFITTI NEL CAPOLUOGO LOMBARDO – LA SUA STORIA HA ATTIRATO L’ATTENZIONE DI TUTTO IL PAESE E ORA INTORNO A LEI CI SONO ALTRE DODICI TENDE: “LA BATTAGLIA È RAPPRESENTARE CHI NON PUÒ PERMETTERSI UNA CASA, A MILANO COME IN ALTRE CITTÀ"