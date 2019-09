27 set 2019 16:00

QUESTO SI' CHE E' UN TRASLOCO - NEGLI STATI UNITI UNA VILLA D’EPOCA DEL 1760 VIENE TRASPORTATA VIA MARE! - IL PERCORSO IN STRADA SAREBBE STATO DI 30 KM, QUELLO IN ACQUA È PIÙ DI 80, MA È STATO NECESSARIO PER LE DIMENSIONI DELLA CASA - PERCHÉ L'IMMOBILE E' STATO PORTATO VIA? AL PROPRIETARIO NON PIACEVA LA LOCALITÀ DOVE SI TROVAVA - IL TRASBORDO ECCEZIONALE È COSTATO… - VIDEO