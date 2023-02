IN QUESTO SOCIAL DI LADRI - I VECCHI MODELLI DI KIA E HYUNDAI SONO TALMENTE FACILI DA RUBARE CHE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI AMERICANE HANNO SMESSO DI CONCEDERE POLIZZE ALLE VETTURE DELLE CASE COREANE - LE FALLE NELLA SICUREZZA DELLE AUTO SONO STATE MESSE IN LUCE DAI "KIA BOYS", UN GRUPPO DI GIOVANI CHE PUBBLICA SU TIKTOK VIDEO NEI QUALI RUBANO LE AUTO USANDO SOLAMENTE UNA CHIAVETTA USB - DOPO CHE I LORO FILMATI SONO DIVENTATI VIRALI, I FURTI DELLE DUE MARCHE DI VETTURE SONO AUMENTATI A DISMISURA - VIDEO

[…] I vecchi modelli Kia e Hyundai sono così facili da rubare negli Stati Uniti che i due giganti sudcoreani hanno offerto kit a prezzi stracciati per limitare i danni, mentre le compagnie assicuratrici non sono più disposte a concedere polizze.

IL DOPPIO DELLA POSSIBILITÀ DI FRUTTO

Secondo i dati pubblicati dalla Highway Loss Data Institute[…] i vecchi modelli prodotti dalle due compagnie sudcoreane hanno il doppio delle possibilità di essere rubate rispetto alle altre marche. Due grossi gruppi assicurativi hanno confermato alla Cnn che non copriranno la polizza furto. […] I modelli ambiti dai ladri ma non dagli assicuratori sono quelli prodotti tra il 2015 e i 2019, che non hanno sistemi elettronici antifurto, tipo il blocco automatico dell'accensione del motore.

TUTTO NASCE DA TIKTOK

Probabilmente nessuno avrebbe notato questa mancanza, se non ci fossero stati i 'Kia Boys', diventati virali su TikTok nel 2021, cioè una serie di giovani, con il viso coperto, che si facevano riprendere mentre forzavano la serratura di una Kia e la mettevano in moto, scappando. I furti, spesso, servono per poi fare una rapina. Le auto vengono abbandonate. Per azionare il motore basta un 'flash drive' o una chiave Usb. […]

A Los Angeles, California, i furti sono aumentati dell'85 per cento. A St. Louis, Missouri, addirittura del 1450 per cento. A Milwaukee su più di diecimila auto rubate nel 2021, il 66 per cento erano Hyundai e Kia. Le due compagnie sorelle hanno avviato una class action nei confronti della piattaforma social cinese, ma i dati tecnici sono impietosi: nelle auto di altre marche prodotte nel 2015 il blocco elettronico è stato installato nel 96 per cento dei modelli. Nei veicoli Hyundai e Kia solo nel 26 per cento. […]