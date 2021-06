QUI C'E' PUZZA DI CAGHETTA - SECONDO UNO STUDIO AMERICANO, I CANI SANNO RICONOSCERE L'ODORE DELLA PAURA – QUELLI ADDESTRATI PER PREVEDERE UN ATTACCO EPILETTICO SONO I MIGLIORI A FIUTARE UN COMPOSTO NEL SUDORE UMANO RILASCIATO QUANDO LE PERSONE SONO SPAVENTATE, COME PER ESEMPIO GUARDANDO FILM DELL’ORRORE…

Man.Cos. per "Libero quotidiano"

CANI FIUTO PAURA

I cani sanno riconoscere l' odore della paura negli uomini. In particolare, quelli addestrati per prevedere un attacco epilettico. In effetti, gli animali rilasciano ormoni chiamati feromoni per comunicare, anche in situazioni di pericolo, ma non è noto se esistano o meno feromoni umani: a suggerirne l' esistenza è una ricerca del Denver Health Medical Center in Colorado, pubblicata sulla rivista Epilepsy & Behaviour.

Lo studio dimostra peraltro che proprio i cani addestrati per prevedere le crisi epilettiche - sono in grado di premere un pulsante di chiamata rapida su un telefono se il loro padrone ha un attacco a casa - riconoscono un particolare composto nel sudore umano, lo stesso rilasciato quando le persone guardano film di paura.

CANI EPILESSIA

L' intuizione dei "feromoni della paura" è del neurologo Edward Maa, nel corso di un lavoro con un ente che addestra proprio cani per perso- ne con epilessia. Ai fini dello studio, agli animali sono stati fatti interagire con 90 cartine assorbe ti contenenti vari campioni di sudore. Questi includevano il sudore preso mentre le persone guardavano il film di terrore "It". E, come detto, è stato verificato che di fronte a questi ultimi gli animali hanno avuto reazioni specifiche

