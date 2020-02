RUDI ALLA META- IL LIONE DI RUDI GARCIA SGAMBETTA LA JUVE: LA SQUADRA DI SARRI NON HA EFFETTUATO NEMMENO UN TIRO NELLO SPECCHIO DELLA PORTA – BIANCONERI FURIOSI CON L’ARBITRO PER 2 RIGORI NON CONCESSI - IN UNA RADIO FRANCESE I TIFOSI DELLA JUVENTUS SAREBBERO STATI DEFINITI "SUPPORTER DELLA JUVIRUS". LAPO ELKANN SI INCAZZA: ”VI DOVETE VERGOGNARE E CHIEDERE SCUSA. SIETE SENZA DIGNITÀ E ONORE”