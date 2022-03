28 mar 2022 16:06

È QUI LA FESTA ? MENO MALE CHE C’È IL PARTY DI "VANITY FAIR" POST OSCAR A REGALARCI UN ESERCITO DI SVIPPATE PRONTE A METTERE IN MOSTRA TETTE E CULI: SE JESSICA CHASTAIN SI DISTINGUE PER CLASSE, KIM KARDASHIAN CONFERMA QUANTO PUÒ ESSERE COATTA – VERSACE DI CRISTALLI PER SERENA WILLIAMS, ALESSANDRA AMBROSIO FA UN OMAGGIO ALLA SUA ESTETISTA PER LA CERETTA ALL’INGUINE. ANYA-TAYLOR JOY CON LA PANCERONA DELLA NONNA, ZENDAYA IN VERSIONE BECCHINA E… - VIDEO