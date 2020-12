È QUI LA FESTA? - VIAGGIO NEL GLAMOUR E NEL GRUNGE DELLE FOLLI NOTTI DEI LOCALI CHE HANNO SEGNATO LA SCENA MUSICALE DI NEW YORK DEGLI ANNI ’70 E ’80: UN RACCONTO PER IMMAGINI IN BIANCO E NERO DEL FOTOGRAFO ALLAN TANNENBAUM TRA IL CBGB E LA DANCETERIA DOVE I ROLLING STONES, I RAMONES E I BLONDIE SI ESIBIVANO E FACEVANO FESTA… - VIDEO

the rolling stones alla danceteria

«La città era selvaggia in quegli anni». Uno sguardo all'interno del glamour e del grunge della fiorente scena musicale di New York negli anni '70 e '80, dal CBGB alla Danceteria dove i Rolling Stones, i Ramones e i Blondie si esibivano e facevano festa.

Dal 1973 al 1982, il fotografo Allan Tannenbaum ha avuto accesso alle scena musica e notturna New York City mentre lavorava per SoHo Weekly News. Le sue immagini in bianco e nero raccontano in fervore di quegli anni, dai Ramones che si esibiscono al CBGB ai Rolling Stones che si rilassano alla Danceteria, a Debbie Harry e Chris Stein su un tetto fino ai Clash che arrivano al JFK.

cbgb the ramones ydia lunch e un amico fuori dal cbgb dolly parton e mick jagger lutz ulosch, nico e john cale robert mapplethorpe e patti smith the talking heads

nancy spungen dei sex pistols richard hell

victor bockris e debbie harry velvet underground paul simonon, mick jones, joe strummer e topper headon chrome and gash lou reed chrissie hynde e pete farndon dei pretenders iggy pop patti smith debbie harry and chris stein tom verlaine, fred smith, billy ficca and richard lloyd dei television