11 nov 2020 10:05

DA QUI NON SCHIODO - COME DONALDO TRUMP, NEMMENO MELANIA HA CHIAMATO LA FUTURA FIRST LADY, JILL BIDEN, PER LE CONGRATULAZIONI DI RITO: SEGUENDO LA STRATEGIA DEL MARITO, L'EX MODELLA SLOVENA AL MOMENTO NON HA INTENZIONE DI AVANZARE UN INVITO ALLA CASA BIANCA PER UNA TRANSIZIONE MORBIDA, ANCHE NELL’ALA EST – MA JILL SE NE FOTTE E INIZIA A LAVORARE ALLO STAFF E ALL’AGENDA…