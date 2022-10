QUI ORSO CI COVA - IN ALASKA, L'ORSO "747" VINCE LA "FAT BEAR WEEK", IL CONCORSO CHE INCORONA IL GRIZZLY CHE HA MESSO SU PIÙ PESO IN VISTA DEL LETARGO, NONOSTANTE SIA STATO VITTIMA DI "FRODE ELETTORALE" - IL SUO RIVALE, L'ORSO "HOLLY", AVEVA SUPERATO IL CONCORRENTE DOPO AVER RACCOLTO MOLTISSIMI VOTI IN POCO TEMPO, INSOSPETTENDO I GIUDICI - I RANGER-SCRUTATORI DICONO CHE È STATO FACILE SMASCHERARE L'IMBROGLIO MA...

Michele Farina per il “Corriere della Sera”

Alla fine ha vinto 747, il «bear-plane» (l'orso aeroplano) primo della storia a essere stato vittima di una frode elettorale. Incredibile ma vero: si è scoperto che in una delle semifinali della Fat Bear Week 2022, il concorso che in Alaska incorona il grizzly più grasso (e dunque più pronto ad andare in letargo), migliaia di voti farlocchi erano affluiti su Holly, la sfidante di 747.

Dopo aver condotto la semifinale in vantaggio, il veterano di mille mangiate si era ritrovato fuori dai giochi in poco tempo. Insospettiti da questa improvvisa affluenza in favore di Holly, i ranger-scrutatori del Katmai national park si sono accorti delle irregolarità, ribaltando il giudizio delle urne online, manco fossero la Corte Suprema. I voti frutto di spam sono stati esclusi dalla conta: con una scorpacciata di 37.940, 747 ha battuto Holly, il cui dimagrito bottino si è fermato a 30.430 voti. Il gustoso retroscena ha reso ancora più bella la vittoria di 747 sulla giovane 901 nella finale: a urne chiuse, il primo ha totalizzato 68.105 voti contro i 56.876 della rivale.

Era la prima volta che 901 partecipava alla gara tutta umana che dal 2014 si organizza nel parco nazionale a sud di Anchorage per sensibilizzare sui temi dell'ambiente. Oltre un milione di votanti hanno partecipato all'elezione dell'orso che nel corso dell'estate ha messo su più peso in vista della sosta invernale. Dodici partecipanti, webcam aperte per spiare i candidati intenti a catturare salmoni nel Brooks river, una cartella elettorale che per ciascuno comprendeva una foto a giugno e una dopo la grande abbuffata estiva.

I ranger-scrutatori dicono che è stato facile smascherare l'imbroglio ma non si sa chi ci sia dietro. Mentre si avvicinano le elezioni (tutte umane) di mid-term, qualche sconfitto potrà sempre citare le elezioni (quasi rubate) degli orsi in Alaska. E, dopo aver appurato se 747 è democratico o repubblicano, gridare al complotto.

