QUI VIENE GIU’ TUTTO – FRANE, VALANGHE, ESONDAZIONI: IL MALTEMPO METTE IN GINOCCHIO L’ITALIA – ESONDANO IL PANARO E LA SECCHIA NEL MODENESE: LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CHIEDERÀ LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE – UN OPERAIO DI 51 ANNI È MORTO NEL POMERIGGIO A VICINO POTENZA. IN ALTO ADIGE TRAFFICO FERROVIARIO INTERROTTO. OFF LIMITS IL BRENNERO. IN VENETO PONTI CROLLATI E STRADE CHIUSE IN PROVINCIA DI BELLUNO – VIDEO

Da https://it.finance.yahoo.com

MALTEMPO ESONDAZIONE PANARO

L’Italia nella morsa del maltempo, tra frane e valanghe. "A causa del rischio di frane e valanghe provocato dal maltempo di queste ore invito tutti i cittadini ad evitare di dirigersi verso il bellunese", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia che ha anche avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone colpite dal maltempo. Chiusa in via precauzionale la A27 Venezia-Belluno tra Fadalto e Belluno, in direzione del capoluogo.

Allerta rossa in Emilia-Romagna, valida per 36 ore, per la piena dei fiumi Secchia e Panaro, che ha rotto anche gli argini, nel Modenese. Evacuazioni tra Gaggio e Nonantola. Emanata anche un'allerta arancione, relativa alla zona di pianura più a valle, nel Ferrarese, verso il mare, per il transito della piena del Panaro (che è un affluente del Po) e del Reno.

MALTEMPO EMILIA

In Alto Adige traffico ferroviario interrotto, per neve, frane, allagamenti, molte strade chiuse. Off limits il Brennero. Crollato ieri sera un piccolo ponte su un torrente a Gosaldo, nel Bellunese, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco. I tre occupanti in salvo. Mose sempre in azione, evitate su Venezia due punte di acqua alta di 130 centimetri. Gravi disagi nel Salernitano. Pioggia e fango nel Messinese, evacuate abitazioni.

Disagi anche in Serie A: la partita tra Udinese e Atalanta non si gioca. La decisione di rinviare l'incontro del Friuli è arrivata dopo ben tre sopralluoghi da parte dell'arbitro La Penna coi capitani delle squadre. Al termine della prima ispezione sembrava prevalere il pessimismo, mentre dopo la seconda le condizioni del terreno di gioco sono migliorate. Al terzo tentativo, alle 15.45, seppur dopo un massiccio intervento degli inservienti, si è deciso per il rinvio definitivo della partita.

MALTEMPO ALTO ADIGE

Un operaio di 51 anni è morto nel pomeriggio a Pignola (Potenza) dopo essere stato travolto dall'acqua che lo ha fatto cadere in un canale che attraversa la strada, mentre stava intervenendo per verificare le conseguenze del maltempo nella zona. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale. Durante il sopralluogo in una zona nei pressi del lago di Pantano è stato travolto dall'acqua e dal fango ed è finito in uno dei canali di scolo che passano sotto la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il cadavere dell'operaio.

IL FIUME PANARO

Da https://www.regione.emilia-romagna.it/

Il fiume Panaro ha esondato alle 7 di questa mattina, a monte dell’abitato di Nonantola, nel modenese, travolgendo l’argine. Un evento dovuto a una situazione meteo definita dai tecnici più che eccezionale, che ha sommato lo scioglimento della neve in quota – 40 centimetri di manto nevoso diventato acqua in pochissime ore – a piogge a carattere torrentizio.

MALTEMPO VENETO

Una situazione che la Regione sta monitorando in modo costante da ieri sera con l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, insieme alla direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile, Rita Nicolini, ai tecnici e volontari, ad Aipo, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e dell’Esercito, tutti in collegamento dalla sala operativa del Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia.

Questa mattina il briefing con il presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, i rappresentati dei Comuni del territorio. Presente il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, in contatto costante col presidente Stefano Bonaccini.

Priolo e Baruffi in questo momento stanno svolgendo un sopralluogo sul luogo della rotta del Panaro. Insieme al presidente Bonaccini è già stata presa la decisione di chiedere al Governo lo stato di emergenza nazionale, per il quale la Regione si appresta ad avviare subito l’iter necessario.

MALTEMPO EMILIA

“In questo momento la priorità è mettere in sicurezza la popolazione- afferma l’assessore Priolo- per questo sono in corso le evacuazioni di alcune persone e famiglie dell’abitato di Nonantola interessate dalla rottura dell’argine. La situazione nell’emergenza e nella assoluta straordinarietà degli eventi cui abbiamo assistito dalla scorsa notte, considerata anche la necessità di agire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza Covid a tutela della salute delle persone, ci vede impegnati con la chiusura della breccia della rotta.

Le casse di espansione di Secchia e Panaro hanno raggiunto i livelli massimi e sono riuscite a invasare milioni di metri cubi d’acqua evitando così lo scenario peggiore. Insieme al presidente Bonaccini, continuiamo a seguire l’evolversi dei fenomeni momento per momento e vogliamo fin da ora ringraziare tutti gli operatori e i volontari di Protezione civile, di Aipo, degli enti locali, le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Prefettura per il prezioso supporto fornito finora”.

La situazione

Le casse di espansione di Secchia e Panaro hanno raggiunto i livelli massimi e invasato milioni di metri cubi d’acqua. Sul Secchia, a Ponte Alto di Modena è in corso il colmo della piena che durerà per diverse ore con livelli intorno a 11,20 metri superiore di circa 60 cm rispetto al massimo storico raggiunto.

MALTEMPO ESONDAZIONE PANARO

Gli interventi da poco realizzati stanno contribuendo alla gestione dell’evento, tuttavia sono in corso verifiche per capire se in tutte le sezioni sia garantito un franco di sicurezza o ci possano essere problemi di tracimazioni.

Allagamenti in corso si sono verificati a valle della cassa di espansione di Campogalliano e a valle della cassa di espansione del fiume Panaro con interessamento della località Fossalta e delle abitazioni a monte e valle della via Emilia da Fossalta al ponte di Sant’Ambrogio.

attilio fontana stefano bonaccini

Alcuni allagamenti si sono verificati anche nelle abitazioni limitrofe il torrente Tiepido che ha avuto livelli molto alti per le acque rigurgitate del fiume Panaro.

Nel pomeriggio è previsto un nuovo briefing per fare il punto della situazione.

MATTARELLA BONACCINI