QUI VIENE GIÙ TUTTO - UNA BOMBA D'ACQUA SI È ABBATTUTA SU AVELLINO: UN UOMO DI 45 ANNI È MORTO DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DALLA SUA AUTO, PARCHEGGIATA IN PENDENZA, MENTRE CERCAVA DI RECUPERARLA IN UN TERRENO COMPLETAMENTE ALLAGATO - IL MALTEMPO HA CAUSATO DANNI E ALLUVIONI ANCHE NEI COMUNI LIMITROFI: I SINDACI INVITANO I CITTADINI AD USCIRE DI CASA SOLO SE NECESSARIO…

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti allagamenti. Un uomo è morto, trascinato via dalla forza delle acque. Sul posto le squadre della Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco.

Un morto per il maltempo ad Avellino

E' stato recuperato il cadavere dell'uomo di cui erano in corso le ricerche nell'Avellinese dopo la bomba d'acqua che ha causato disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni vicini. L'uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'acqua. L'uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.

L'appello dei sindaci della zona

I primi cittadini dei comuni interessati dall’improvvisa bomba di acqua invitano i cittadini ad uscire di casa solo se necessario e non frequentare i piani bassi delle abitazioni. […]

