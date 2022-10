QUI VIENE GIÙ TUTTO – È FRANATA IMPROVVISAMENTE UNA PARTE DEL CAVALCAVIA XXV APRILE A NOVARA, ALL’ALBA – UN’AUTO È STATA TRASCINATA GIÙ MA LA CONDUCENTE STA BENE – LA COGNATA: “STAVA RIENTRANDO DOPO AVER ACCOMPAGNATO MIO NIPOTE AL LAVORO, QUANDO SI È APERTA LA VORAGINE ED È CADUTA DENTRO CON L’AUTO” – DI RECENTE IL COMUNE AVEVA EFFETTUATO UN’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI VIADOTTI E…

Cristina Palazzo per www.repubblica.it

frana cavalcavia a novara 4

Frana una parte del cavalcavia XXV Aprile di Novara. Il crollo ha interessato all'alba una corsia dell'infrastruttura che connette il centro città con la statale per Milano, trascinando giù un'auto che stava percorrendo la via. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha chiuso il cavalcavia al traffico per consentire i rilievi statici.

La conducente dell'auto, una Dacia Duster, è andata in ospedale per accertamenti non avrebbe riportato ferite serie ma è in stato di shock. «Poteva andare peggio e non saremmo qui a parlarne», racconta Arianna, cognata della donna alla guida dell'auto sprofondata nella voragine.

frana cavalcavia a novara 5.

«Erano le 6,30, mia cognata stava rientrando dopo aver accompagnato mio nipote alla navetta per Amazon e mentre percorreva il cavalcavia si è aperta la voragine ed è caduta dentro con l'auto senza avere tempo di reazione. Ora è al pronto soccorso per accertamenti per lo shock provato. Inutile dire che l'auto è andata distrutta».

Di recente l'assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di un'attività di monitoraggio di ponti e viadotti, tra quelli con rischi potenziali nessuna traccia del cavalcavia XXV aprile.

frana cavalcavia a novara2 frana cavalcavia a novara CAVALCAVIA FRANA A NOVARA frana cavalcavia a novara 3 frana cavalcavia a novara 5