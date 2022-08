QUI VIENE GIÙ TUTTO/2 – IMMAGINI IMPRESSIONANTI DA PIOMBINO: LA RUOTA PANORAMICA GIRA ALL’IMPAZZATA PER VIA DELLE RAFFICHE DI VENTO E LE CABINE “VOLANO” – E NON FINISCE OGGI: I NUBIFRAGI CONTINUERANNO NELLE PROSSIME 36 ORE. L’ITALIA È SPACCATA IN DUE: AL NORD ALLUVIONI E TEMPORALI, AL SUD CALDO ESTREMO, FINO A 43 GRADI – GLI ESPERTI: “RARAMENTE SI SONO VISTI EVENTI COSÌ ESTREMI…” - VIDEO

MALTEMPO - LE CABINE DELLA RUOTA PANORAMICA DI PIOMBINO VOLANO VIA

1 - RUOTA PANORAMICA A PIOMBINO GIRA ALL'IMPAZZATA PER LA TEMPESTA: LE CABINE VOLANO VIA

Impressionante immagine da Piombino, dove il maltempo ha colpito la cittadina tirrenica. Nel video postato sui social, vediamo il vento che soffia sulla ruota panoramica e le cabine "volare" per la forza dell'evento atmosferico

2 - METEO, MALTEMPO AL CENTRO-NORD. AL SUD FINO A 43 GRADI

PREVISIONI ILMETEO.IT 18-19 AGOSTO 2022

Trentasei ore di clima estremo, che hanno già provocato due morti (in Toscana) e diversi feriti. Con nubifragi e tempeste violente al Centro-nord e, all’opposto, caldo estremo al Sud, con picchi anche di 43 gradi. A Venezia, le raffiche di vento hanno anche provocato il distacco di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco: la zona è transennata.

Una divaricazione tale, tra le diverse realtà della Penisola, da fa dire agli esperti del sito iLMeteo.it che «quello che succederà nelle prossime 36 ore è un paradigma dei mutamenti climatici». Perché raramente si sono vissuti in Italia «momenti meteo così estremi, con — nelle stesse ore — temperature eccezionali e sole soffocante al Sud e supercelle temporalesche a settentrione». Un tale scenario, inserito nel quadro generale di geo-fragilità del nostro Paese, rende l’allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più preoccupante.

PERTURBAZIONE 18 AGOSTO 2022

Le previsioni

I problemi maggiori si sono verificati, come previsto, al Centro-Nord con temporali violenti associati a fortissime raffiche di vento (fino a 140 km/h in Toscana), grandinate e precipitazioni abbondanti. I fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso Est: il fronte temporalesco è partito dalla Corsica (dove il vento ha raggiunto i 220 km/h) e la Toscana, dove un pesante «downburst» si è abbattuto anche su Firenze.

Al Sud, invece, dopo le alte temperature intorno ai 40 gradi già registrate ieri, si potrebbe verificare un’ulteriore impennata del termometro. Picchi di 43 gradi all’ombra si attendono in Sicilia. Il ciclone atlantico rischia di appesantire così il pesante bilancio accumulato in questo mese, come effetto di alluvioni sempre più frequenti. Solo dall’inizio di agosto, si ricorda quelle del Trentino Alto Adige (5 agosto), di Monteforte Irpino (9 agosto), di Stromboli (12 agosto) e quella di Ferragosto nella zona sud di Firenze.

